Большое потребление электричества: 3 способа экономии

Цены на электроэнергию в Украине постоянно растут, а число электрических приборов в частных домах и квартирах увеличивается. Это неизбежно приводит к тому, что счета за потреблённую энергию наносят ощутимый ущерб любому семейному бюджету.

Разберём три эффективных способа экономии электричества, которые требуют финансовых вложений, но гарантируют отличный результат.

Утепление дома

Утепление квартир и частных домов предполагает проведение комплексных мероприятий, которые нацелены на улучшение теплоизоляционных характеристик потолка, пола, стен. Такие работы выполняются с помощью разнообразных современных технологий и материалов.

Коротко опишем пользующиеся популярностью материалы для утепления жилищ. К ним относят:

Плиточный пенопласт. Он имеет высокие теплозащитные свойства, стоит недорого, легко перевозится и монтируется за счёт малого веса

Экструдированный пенополистирол. Практически не крошится, обладает повышенной прочностью, не восприимчив к негативному воздействию влаги, служит до 70 лет

Минеральную вату. Недорогой негорючий материал по приемлемой цене. Минвата при правильной укладке служит не менее 10-15 лет

Пенополиуретан. Жидкий инновационный материал. Его не нужно дополнительно защищать от пара и воды. Он имеет высокий теплоизоляционный потенциал

Эковату. Безотходный сыпучий материал; целлюлозное волокно. Эковата не деформируется после укладки, имеет антисептические свойства.

Сократить расходы на счета за электроснабжение можно и путём утепления окон. Именно через них из жилища уходит до 50 % всего тепла. Для утепления окон достаточно заткнуть все имеющиеся в рамах щели, занавесить их шторами из толстой, плотной ткани. Заделать все отверстия, через которые холод проникает в жилище, нужно также на лоджиях и балконах, входных дверях.

Освещение в доме

Затраты среднестатистической семьи на освещение жилища составляют примерно 15 % от общего счёта за электроэнергию. Их вполне реально снизить вполовину. Специалисты советуют организовать в доме, квартире три разных осветительных системы:

локальную (местную)

общую

комбинированную.

Следует как можно более эффективно использовать естественное освещение, а также не забывать протирать плафоны, люстры, бра и лампы от пыли, выключать свет при выходе из дома. Хорошую экономию даёт замена обычных лампочек на энергосберегающие, установка люминесцентных приборов с пусковыми бесшумными приспособлениями.

Грамотно организовав освещение в доме, стоит задуматься о замене прожорливых бытовых приборов: холодильника, стиральной машинки-автомата, бойлера, варочной плиты, на агрегаты с маркировкой А++ и А+. Они потребляют на 25-30 % электроэнергии меньше по сравнению с установками более низкого класса.

Солнечные панели

Кардинальный способ снижения расходов на электричество; монтаж собственной солнечной электростанции. Такая система требует сравнительно больших начальных затрат, зато она быстро окупается. При подключении солнечной станции к Зелёному тарифу, поддерживаемому государством, её владелец не только экономит на счетах за электроснабжение, но и имеет возможность каждый месяц получать стабильный доход.

На сайте https://generacia.energy/ru/uslugi/dlja-doma/ можно подобрать солнечные батареи, инверторы и другое оборудование для построения домашней электростанции. Последняя может быть:

Автономной. Обеспечивает бесперебойное питание бытовых приборов, освещения и прочих потребителей за счёт накопленной в аккумуляторных батареях энергии

Сетевой. Идеально подходит для подключения к Зелёному тарифу

Гибридной. Соединяет плюсы сетевой и автономной станций.

Современные солнечные батареи представляют собой устройства, умеющие преобразовывать в электроток энергию солнечных лучей. Они состоят из фотоэлектрических полупроводниковых преобразователей, бывают моно- и поликристаллическими, имеют следующие важные достоинства:

обеспечивают жилище неиссякаемым запасом электричества

работают бесшумно

не нуждаются в сложном и постоянном техническом обслуживании

не выделяют парниковые газы

служат десятилетиями без поломок и аварийных ситуаций.

Собственная солнечная электростанция — это финансовая выгода, эффективное инвестирование денег в своё будущее, забота об окружающей среде. Перед покупкой фотоэлектрических модулей для генерации энергии следует учесть:

место установки солнечных батарей

максимальные нагрузки, обусловленные работающим холодильником, электроплитой и другими бытовыми приборами

суточное общее потребление электричества

особенности эксплуатации солнечной станции.

Не переплачивайте за электричество! Расходы на счета коммунальных предприятий вполне реально снизить до минимума, используя простые и выгодные способы, которые описаны в этой статье.