За последние сутки в Одесской области 18 новых случаев COVID-19

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 15 июня в Одесской области лабораторно подтверждён 1 121 случай COVID-19. Из них 286 человек — жители Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 18 новых случаев заболевания, из них один — у одессита, 17 — у жителей районов области.

По данным на утро 15 июня, на стационарном лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 36 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 35 — жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 14 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице пять человек находятся в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет.

Также 30 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, один — в удовлетворительном состоянии.

Новых случаев COVID-19 у детей за последние сутки не зарегистрировано. Выздоровела одна девочка возрастом 2 года 7 месяцев. В городской инфекционной больнице пребывают трое детей. Ещё 12 детей с положительным тестом на COVID-19 в удовлетворительном состоянии находятся дома на амбулаторном лечении.

За последние сутки получены отрицательные результаты двух контрольных ПЦР ещё у 16 одесситов. В числе выздоровевших — четыре медика, один ребёнок, восемь мужчин в возрасте от 22 до 53 лет и три женщины возрастом от 47 до 58 лет.

Таким образом, к настоящему времени в Одессе зарегистрированы 157 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 120 одесситов.

Как сообщала Одесса News, состоянием на утро 15 июня, в Украине подтверждены 31 810 случаев COVID-19, из них 14 253 выздоровели, 901 умерли.