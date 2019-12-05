День после пожара в Одесском колледже. Фоторепортаж.

Наш фотокорреспондент добрался до места трагедии унесшей жизнь студентки ближе к полудню 5 декабря. Движение хоть и перекрыто, но только по улице Троицкой, непосредственно возле места, где бушевал пожар.

Подходя по улице Пушкинской со стороны банка, первыми после регулировщиков стоящих на Успенской встретились люди в форме с надписью «криминалисты».



На самом перекрестке улицы Пушкинской угол Троицкой, стояли множество людей . От студентов колледжа «Экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса», просто жителей города, так и волонтеров, которые в первое время помогали МЧС продуктами.



Огромное количество различного пожарного оборудования, заняли квартал от Пушкинской до Осипова.



С самого же здания на момент прибытия нашего фотокорреспондента продолжала капать вода.



Кто-то спасает документы и вещи из ещё недавно горевшего здания.





С лицевой же стороны подобраться к нему нет никакой возможности. При попытке туда пройти, вас встречает суровый полицейский с автоматом. Как показалось нашему фотокорреспонденту в переулке напротив здания развернут штаб, где скорее всего есть родственники тех, кто числится пропавшими без вести. И в общем-то правильно, что к ним не подпускают людей из СМИ.



В какой-то момент приехали коммунальные службы и начали снимать остатки контактной сети для троллейбуса.









Всё же постояв какое-то время на Пушкинской, фотокорреспондент решил обойти квартал, чтобы посмотреть, что происходит со стороны Осипова. Там оказалось значительно меньше «зевак».



А так же можно было увидеть, как часть пожарных отдыхает.



А другие ждут подъема на люльке, которая будет подстраховывать работников МЧС во время разбора завалов.



Вернувшись обратно на Пушкинскую, поймали взгляды людей, которые долго всматриваются в остов горевшего здания.





Пожар это действительно очень страшно, особенно для тех, кто видит его не в первый раз.

