В Одесской области стартует пилотный проект Министерства обороны

В Одесской области стартует пилотный проект, которым предусмотрена система оказания юридической помощи военнослужащим за счёт Министерства обороны.

Об этом во время торжеств по случаю 28-й годовщины Вооружённых сил Украины рассказал министр обороны Андрей Загороднюк, сообщает Укринформ.

“Наша позиция очень чёткая: мы стараемся делать всё возможное, чтобы защитить наших военнослужащих, защитить их правовой статус, их законные права. Это не всегда получается, потому что мы не можем влиять на решения судов, решения правоохранительных органов, но там, где мы можем оказывать поддержку, мы делаем всё необходимое и всё возможное”, — заверил Загороднюк, добавив, что на системном уровне эта проблема до сих пор не решалась.



“Мы только сейчас будем новую практику в Вооружённых силах вводить. Она стартует в пилоте в Одесской области по оказанию правовой помощи военнослужащим именно за счёт Министерства обороны, за счёт ВСУ. Это есть во всех развитых странах НАТО, а у нас до сегодняшнего дня этого не было”, — сообщил министр.