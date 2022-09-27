27 сентября из одесских портов вышло 9 судов с зерном, хватит ли его самим

Во вторник, 27 сентября, из украинских морских портов вышли девять судов, загруженных 345 тыс. тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

Отмечается, что среди судов, отправленных 27 сентября, самым большим является кейпсайз MARAN EXCELLENCE, нагруженный 115 тыс. тонн украинских зерновых. Также во вторник из порта вышло судно NORD WIND с 27,3 тыс. тонн украинской пшеницы для Туниса.

Начиная с 1 августа из украинских портов вышло 231 судно с 5,29 млн тонн агропродукции для стран Азии, Европы и Африки.

Решение Украины передать 50 тысяч тонн зерна для Сомали и Эфиопии в качества гумпомощи очень важно для этих стран, при этом в нашей стране достаточно зерна, чтобы удовлетворить собственные нужды и помочь другим.

Об этом в Брюсселе на пресс-конференции по итогам встречи Совета министров ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, сообщает Укринформ.

«В Украине достаточно пшеницы, чтобы обеспечить внутренние потребности. Она сейчас самая дешёвая в мире здесь, внутри страны. У нас в запасе более 20 миллионов тонн, из которых экспортировать нужно больше 70%», – сказал министр.

Он напомнил, что по решению правительства и по Указу Президента Украины по 25 тысяч тонн продовольственной пшеницы будут доставлены в Сомали и в Эфиопию в качестве гуманитарной помощи от Украины. Транспортировка этого зерна будет организована при содействии Всемирной продовольственной программы из черноморских портов Украины.

Отвечая на вопрос, как война повлияла на прогнозируемый объём урожая, Николай Сольский сообщил, что в этом году он составит ориентировочно 65-67 миллионов тонн, с учётом зерновых и масличных культур. В прошлом году этот показатель был 108 миллионов тонн. Но то был рекордный урожай за всю историю Украины, собранный по всей территории страны.

«Прошлогодние 108 миллионов тонн – это был рекорд за всю историю существования Украины и ведения здесь сельского хозяйства. К тому же, этот урожай собран со всей территории Украины, в том числе с тех территорий, которые сейчас находятся во временной оккупации, и которые мы не включили в расчёт в этом году. Поэтому, если сравнивать 65-67 миллионов тонн зерна на той территории, которую мы сейчас контролируем, с урожаем на этой же территории в прошлом году, то это не столь значительное падение, в рамках средней урожайности в Украине за прошедшие 5-7 лет», — объяснил министр аграрной политики и продовольствия.

Как сообщала Одесса News, после начала полномасштабного вторжения Россия заблокировала черноморские порты Украины, в результате чего на экспорт не поступило более 20 миллионов тонн зерна. Благодаря «зерновой» инициативе ООН и подписанным в Стамбуле договорённостям международному сообществу удалось возобновить вывоз украинского зерна для потребителей по черноморским транспортным маршрутам.

В то же время Европейский Союз организовал так называемые «коридоры солидарности» на границах с Украиной для вывоза зерна по суше — с использованием железнодорожного, автомобильного, а также речного транспорта.

Фото: Мининфраструктуры

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