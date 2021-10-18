«Танцы со звёздами»: Джамалу выгнали, MELOVIN прошёл дальше

Поздним воскресным вечером завершился очередной прямой эфир пятого сезона шоу «Танцы со звёздами», в котором принимает участие одессит, эпатажный певец MELOVIN.

На этот раз 9 пар-участников представили свои номера на паркете под хиты украинских звёзд. В качестве судьи-джокера к жюри присоединилась певица NK (Настя Каменских), а встречала участников на балконе Оля Полякова. По итогам вечера турнирную таблицу возглавили Константин Войтенко и Роксолана Маланчук, а аутсайдерами по оценкам судей стали Джамала и Антон Нестерко.

Одесскому участнику шоу помогал Артём Пивоваров, под песню которого «Собери меня» Melovin и Лиза Русина танцевали румбу, исполнение которой судьи одобрили. «Это была впечатляющая румба, лучшая мужская румба среди мужчин участников этого сезона», — сказала танцовщица Илона Гвоздёва. «Love, love, love», — сказала об увиденном танце Екатерина Кухар.

За свой танец Melovin и Лиза получили 30 баллов.

MELOVIN признался зрителям, что переживает панические атаки. Это началось с карантина из-за COVID-19.

«Это началось с карантина, когда не понимаешь, как дальше жить, когда у тебя большая команда людей, которых надо как-то содержать. И в это время, когда очень много стресса, я вышел к фанам и началась паника», — сказал в прямом эфире одессит и добавил: «Ощущение такое, что ты умираешь. Вот сейчас».

Певец признался также в боязни, чтобы паническая атака не случилась с ним прямо во время «Танцев со звёздами», и в том, что проходил даже курс психотерапии, пил антидепрессанты.

По сумме баллов жюри и зрителей в зоне риска оказались три пары. Первой вылетела Джамала и Антон Нестерко. Станиславу Горуне и Даниэле Преап, а также Диме Каднаю и Алине Ли довелось танцевать «танец за жизнь». В итоге, проект покинули Станислав Горуна и Даниэла Преап.

Таким образом, в шоу осталось 7 пар.

Следующий прямой эфир выйдет 31 октября.

Фото и видео: 1+1

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