На побережье Марселя французские мастера украсили мозаикой участок известной каменной скамьи La Corniche Kennedy, посвятив свою работу 50-летию побратимства Марселя и Одессы.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Большая благодарность первому заместителю городского головы Марселя Michele Rubirola-Blanc за эту инициативу», – поблагодарила глава французско-украинской ассоциации «Марсель-Одесса» Наталья Добрянская.

Теперь дружба двух городов запечатлена и в камне.

Для справки. Одесса и Марсель сотрудничают с 1972 года. Но в тот год, когда родственные города готовились отмечать 50-летие, началось полномасштабное вторжение России в Украину. Марсель одним из первых оказал помощь Одессе, за два года наш город получил десятки тонн гуманитарного груза, а также много техники. А якорь-сердце, установленное в знак дружбы в 2019 году на марсельском побережье Средиземного моря, перенесено на центральную площадь — к Ратуше Марселя, чтобы каждый день напоминать о кровавых событиях в Украине и о важности объединения ради победы страны-террористки.

Фото: «Одесса»

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