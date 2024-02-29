Президенты Украины и Молдовы обсудили последние события в Приднестровье

Президенты Украины и Молдовы Владимир Зеленский и Майя Санду обсудили последние события в Приднестровском регионе, где Россия пытается дестабилизировать ситуацию, а также действенные инструменты противостояния влиянию страны-агрессора.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

«Мы совершенно на вашей стороне. Мы поддерживаем вас и ваших людей», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Отдельное внимание на переговорах президенты уделили функционированию транспортных коридоров для экспорта украинской продукции по территории Молдовы.

Собеседники также подчеркнули, что интеграция Украины и Молдовы в Европейский Союз является общей целью двух стран и договорились о дальнейшей взаимной поддержке и координации усилий на пути к членству в ЕС.

Как сообщала Одесса News, на съезде 28 февраля депутаты непризнанного Приднестровья обратились в Совет федерации и Государственную думу России с просьбой реализовать меры по защите самопровозглашённой республики в условиях усиления давления Молдовы.

Фото: ОПУ

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