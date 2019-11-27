Символ Одессы «Якорь-сердце» торжественно открыт в Марселе

27 ноября состоялась торжественная церемония открытия туристического символа Одессы «Якорь-сердце» во французском порту Марсель.

Как сообщает официальный сайт города, это событие произошло в рамках визита во Францию одесской делегации во главе с мэром Одессы Геннадием Трухановым.



Отмечается, что на церемонии присутствовали заместитель мэра города Марсель Жан Роатт, представители бизнес-сектора, исполнительных органов власти двух городов, украинской диаспоры, дипломатов, жителей и гостей Марселя. От Посольства Украины присутствовал Николай Собко — Первый секретарь по консульским вопросам Посольства Украины во Французской Республике.

«С этим городом Одессу связывают почти полстолетия тесного сотрудничества — различные проекты, направленные на развитие связей в экономической, туристической и культурной сферах», — говорится в сообщении.

Скульптура установлена на берегу Средиземного моря, на территории пляжа Прадо — в любимом и часто посещаемом жителями и гостями города месте, где постоянно проводятся массовые культурные и спортивные мероприятия.

«Якорь-сердце» был установлен в соответствии с достигнутыми ранее между мэрами городов-побратимов договорённостями о принятии в дар туристического символа Одессы, которые были утверждены решением муниципального собрания Марселя 8 октября 2018 года.

«Взаимодействие с таким прекрасным, географически далёким, но в то же время столь близким нам городом является важным, ведь Одессу и Марсель объединяют уже 47 лет дружественных отношений. Теперь частичка Одессы будет радовать гостей и жителей Марселя», — отметил Геннадий Труханов.

Кстати. Скульптура «Якорь-сердце» была создана на основе туристического логотипа нашего города, утверждённого распоряжением Одесского городского головы №807-01 от 15.09.2012 г. «Об использовании туристического логотипа г. Одессы», с целью поддержания позитивного международного имиджа и презентации туристического и инвестиционного потенциала Одессы в породнённых городах. В 2017 году в Одессе, на пересечении улиц Пушкинской и Ланжероновской, скульптура была установлена как символ одесского духа.

Как сообщала Одесса News, в июне этого года такой памятный знак был открыт в кипрском городе Ларнака.