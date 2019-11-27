В Одесском аэропорту экстренно сел самолёт YAK-18

27 ноября в международном аэропорту «Одесса» осуществил аварийную посадку из-за отказа двигателя самолёт YAK-18.

Никто не пострадал, сообщает пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook.

«Сегодня, 27 ноября, в 12 ч. 53 мин. учебно-тренировочный самолет YAK-18 совершил вынужденную посадку в аэропорту «Одесса». Причиной стал отказ двигателя. Воздушное судно вылетело за час до инцидента из аэродрома «Гидропорт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту самолёта находились два человека.

Администрация воздушной гавани не приостанавливала приём и отправление рейсов. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

Как сообщала Одесса News, 21 ноября рейс TK 467 авиакомпании Turkish Airlines, направлявшийся из Стамбула в Одессу, при посадке подломил переднюю стойку шасси. 136 пассажиров, находившихся на борту, были эвакуированы. Пострадавших не было.