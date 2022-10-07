За Украину погибли друзья из Балты Букевич Игорь и Николенко Владимир, светлая память

29 сентября на войне погибли военные друзья и собратья Игорь Букевич и Владимир Николенко из села Пасицелы Балтской общины Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба Балтской территориальной громады.

В результате ракетного удара собратья получили ранения, несовместимые с жизнью.

Два друга вместе ходили в местную школу, потом закончили одесские вузы. В гражданской жизни занимались механикой. Были хорошими хозяевами, имели отличные семьи. Война всё изменила… Не раздумывая, наши герои встали на защиту страны. Вместе служили…. Вместе и погибли…

Прощальная церемония с защитниками прошла 4 октября в родном селе погибших. Этот день в Балтской общине был объявлен Днём траура.

Как сообщала Одесса News, в Подольске Одесской области провели в последний путь защитника Украины 32-летнего Евгения Юдина.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Балтская городская община/Facebook

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