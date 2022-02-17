Миссия ЕС отметила День единения вместе с Одесским отрядом морохраны

16 февраля Консультативная миссия Европейского Союза (КМЕС) отметила День единения совместно с Одесским отрядом морской охраны.

Об этом корреспонденту Одесса News рассказал представитель Одесской КМЕС Алексей Сыщук.

«Региональное представительство КМЕС в Одессе имело честь принять участие в церемонии поднятия флага и праздновании Дня единения, состоявшихся на стоянке кораблей и катеров Одесского отряда морской охраны. Рядом с командиром отряда Романом Магерой, экипажами кораблей и катеров морской охраны члены Миссии выразили свою поддержку и солидарность с Украиной», — сказал Алексей Сыщук.

Было отмечено также, что во время выступления на украинском языке Раймондс Дейчманис, руководитель офиса КМЕС в Одессе, подчеркнул важность их работы в обеспечении безопасности Украины.

«Мы гордимся тем, что находимся здесь с нашими партнёрами и друзьями», – подчеркнул он. Раймондс Дейкманис отметил, что, что КМЕС остаётся в Украине и продолжает работать вместе с Украиной в Киеве и во всех региональных офисах миссии, в том числе и в Одессе.

Как сообщала Одесса News, 15 февраля в одесском парке им.Шевченко делегация Консультативной Миссии Европейского Союза провела акцию солидарности с Украиной.

Фото: КМЕС, Морская охрана Госпогранслужбы/Facebook

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