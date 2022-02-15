Консультативная Миссия ЕС остаётся в Одессе для оказания помощи в сложный период

Сегодня возле памятника Тарасу Шевченко, делегация Консультативной Миссии Европейского Союза (КМЕС), выразила свою солидарность с Украиной.

Миссия оказывает поддержку государственным органам Украины в последовательном реформировании сектора гражданской безопасности путём стратегических консультаций и практической поддержки мер по реформированию в соответствии со стандартами ЕС и международными принципами надлежащего управления и соблюдения прав человека.

Об этом сообщил корреспонденту Одесса News представитель Одесского КМЕС Алексей Сыщук.

«Наш офис КМЕС в Одессе с 2018 года. Мы остаёмся работать здесь и продолжаем помогать и сотрудничать с правоохранительными органами Украины в этот сложный период. Никто никуда не едет. Мы — вместе с Украиной и с нашими партнёрами. Рассчитываем на то , что ситуация в стране разрешится в скором времени», — сказал Алексей Сыщук

Он также отметил, что в акции солидарности сегодня прийняли участие руководитель офиса КМЕС в Одессе из Латвии и сотрудники миссии из Франции, Венгрии и Украины.

Для справки. Мандат КМЕС предусматривает три направления деятельности: предоставление стратегических консультаций по реформированию сектора гражданской безопасности для разработки стратегий сектора гражданской безопасности; поддержка имплементации реформ посредством предоставления практических консультаций, тренингов и реализации других проектов; сотрудничество и координация для обеспечения координации реформ между украинскими и международными партнёрами. Одесское представительство открыто в 2018 году и находится по ул.Леха Качиньского,7.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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