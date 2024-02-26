«Оболонь» и «Черноморец» поделили очки

26 февраля состоялся матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги между футбольными командами «Черноморец» и «Оболонь».

Как сообщает в Facebook ФК «Черноморец», хозяевам поля «Стадион Оболонь-Арена» не удалось одержать победу в игре и сыграли вничью с «моряками» — 1:1.

Первый и единственный для себя гол «Оболонь» забила на 74-й минуте – отличился Краснопир. Впрочем, уже через 10 минут «Черноморец» ответил точным ударом Штогрина – 1:1.

Таким образом, «Оболонь» находится в конце таблицы УПЛ: у них 15 очков и четырнадцатое место, «Черноморец» идёт девятым, имея в своём активе 23 пункта.

Одесса News информировала о завершении футбольным клубом «Черноморец» тренировочных сборов команды игроков в Турции.

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