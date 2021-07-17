Футболисты «Черноморца» оденут футболки с лозунгом «Героям слава!»

С сезона 2021/22 клубы Украинской Премьер-лиги (УПЛ) обязаны наносить на свою игровую форму большое лого Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Как информирует football.ua, на эмблеме — карта Украины с полуостровом Крым и слоган «Слава Украине! Героям слава», который теперь является официальным слоганом УАФ.

Эмблема должна быть размещена по центру на груди: между лого клуба и лого производителя экипировки.

Отмечается, что обязанность наносить эмблему УАФ распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка страны.

Как сообщала Одесса News, Европейский союз футбольных ассоциаций обязал национальную сборную Украины убрать с формы украинских игроков на ЕВРО-2020 слоган «Героям слава!».

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