«Пакет малыша» удорожал на 1 тысячу гривен: где, как и кто в Одессе может его получить

«Пакет малыша» подорожал на 1000 гривен: теперь его стоимость составляет 7689 гривен.

Изменения связаны с тем, что прожиточный минимум для детей в возрасте до шести лет теперь увеличился до 2 563 гривен, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Сейчас «упаковка малыша» стала более рационально укомплектованной: увеличено количество или добавлены пользующиеся спросом товары, например, многоразовые влагостойкие пелёнки, тёплая одежда для младенцев, увеличен размер пледа-одеяла для более удобного использования, уменьшено количество одежды наименьшего размера, с которого малыши быстро вырастают.

Получить «пакет малыша» могут не только биологические родители новорождённого ребёнка, но и приёмные, усыновители, родители-воспитатели, опекуны и патронатные воспитатели. Эту возможность можно использовать непосредственно в роддоме после рождения ребёнка.

Если на момент рождения беби-бокса нет в роддоме, заявление может быть подано в органы социальной защиты населения или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту жительства в течение 30 календарных дней со дня рождения малыша.

Также по желанию можно получить денежный эквивалент «пакета малыша» и самостоятельно приобрести необходимое для ребёнка. Получатель может обратиться за денежной компенсацией стоимости одноразовой натуральной помощи «пакета малыша»: путём предоставления заявления и документов лично или в фронт-офисы Центров интегрированных социальных услуг управлений социальной защиты населения Департамента труда и социальной политики Одесского горсовета по адресам: Киевский р-н, ул. Ак. Королева, 9; Пересыпский район, просп. Добровольского, 120А; Приморский р-н, ул. Армейская, 9; Хаджибейский р-н, ул. Косовская, 2Д; 2, или путём предоставления комплексной электронной публичной услуги «еМалятко».

Одесса News информировала, что на предыдущей неделе в Одессе родились 123 малыша, среди которых одна пара близнецов.

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