Британский певец Стинг назвал Путина тираном на концерте в Польше

Британский певец Стинг во время своего концерта в Варшаве (Польша) осудил нападение РФ на Украину.

Он назвал российскую агрессию построенным на лжи абсурдом (соответствующее видео размещено на YouTube-канале Freszowaty), — пишет издание Гордон.

Стинг отметил, что президент РФ Владимир Путин врёт не только себе, населению РФ, но и всему миру.

«Тиран лжет своему народу, миру и прежде всего самому себе. Если кто-то не согласен с тираном, ему грозит тюремное заключение и даже смерть. Мы должны отстоять своё право говорить правду. Война в Украине – это абсурд, построенный на лжи. Если мы проглотим эту ложь, она нас съест. Но ложь ужасно боится правды. Правда должна быть услышана. Мы не можем проиграть эту битву», – сказал певец.

Речь Стинга во время выступления переводили на польский язык.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года французский актёр Ален Делон принял участие в проекте солидарности с Украиной совместно с журналистской командой Cyril Viguier и прочитал поэзию украинского поэта Тараса Шевченко.

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