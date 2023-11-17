Зеленский провёл важное заседание Ставки по вопросам обеспечения сил обороны в 2024 году

17 ноября Президент Украины Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram.

«Важная Ставка по обеспечению сил обороны в следующем году. Большой доклад Министра обороны Умерова о потребностях наших воинов в технике, ракетах, боеприпасах, оборудовании и услугах – во всём, необходимом для дальнейшей деоккупации Украины», — сообщил Верховный Главнокомандующий.

Президент отметил также и другие вопросы, поднятые на заседании: «Реализация текущих договоров. Контракт на следующий год как с отечественным ОПК, так и с зарубежными поставщиками. Систематизация ожидаемой международной технической помощи. Доклад министра стратегпрома Камышина о наращивании объёмов производства на предприятиях отечественного ОПК. А также текущее состояние и перспективы нашей многолетней ракетной программы, принятой ещё в 2021 году».

На заседании также, по словам Зеленского, рассмотрена «ситуация на фронте: Лиман, Бахмут, Авдеевка, Херсон. Доклады Главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалёва и Содоля». Владимир Зеленский подчеркнул, что «отдельно поручил Министерству обороны, Генштабу и Кабмину предложить решение, чтобы вылеты носителей «Кинжалов» не парализовали страну на часы».

Одесса News информировала, что предыдущее заседание Ставки Президент Украины Владимир Зеленский проводил 10 ноября, на котором обсуждали военный бюджет на 2024 год, отчёты о текущей ситуации на фронте и защиту Херсона.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy