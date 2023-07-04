496-й день войны: ликвидировано более 230 тысяч вражеских солдат

Почти за 500 дней широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины враг потерял 230 тысяч 260 человек личного состава армии, более 4 тысяч танков, 315 самолётов и другой военной техники и вооружения.

Как сообщает в оперативной сводке по состоянию на 6 утра 4 июня Генштаб ВСУ, только за прошедший боевой день авиация сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения живой силы, 26 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию радиоэлектронной борьбы врага, уничтожено 600 солдат противника.

Несмотря на огромные потери в живой силе и технике, враг продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где ведутся тяжёлые бои.

«В течение суток произошло более 40 боевых столкновений», — говорится в оперативной сводке Генштаба.

На Купянском и Лиманском направлениях враг активно наносил авиаудары. При этом наши защитники успешно отбили 7 атак противника в районах южнее Новосёловского, Нововодяного, западнее Дибровы Луганской области и северо-восточнее Серебрянского лесничества и неподалеку от Весёлого Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнём авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили 9 атак в районах Григорьевки, Богдановки, западнее Ягодного, Ивановского и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области.

На Марьинском направлении под вражескими авиаударами и огнём артиллерии наши защитники отбили 15 атак противника в районе города Марьинка.

На Шахтёрском направлении, по данным Генштаба ВСУ, враг вёл безуспешные наступательные действия в районе Ровно Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населённых пунктов, в том числе Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области; Марганец, Никополь Днепропетровской области; Антоновка Херсонской области и Херсон.

Как сообщала Одесса News, на востоке Силы обороны Украины за прошедшую неделю освободили от российских захватчиков 9 квадратных километров, на юге – более 28 кв. км.

На главном фото: боец 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого

Фото и инфографика в тексте: Генштаб ВСУ/Facebook

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