За ФК «Черноморец» теперь будет играть бельгийский полузащитник Бадибанга

Украинский футбольный клуб Премьер-лиги «Черноморец» (Одесса) объявил о подписании бельгийского атакующего полузащитника Зиги Бадибанга.

Об этом сообщает ФК «Черноморец» в Facebook.

31-летний Зиги является воспитанником брюссельского Андерлехта». В сезоне-2011/2012 хавбек выигрывал «золото» чемпионата Бельгии.

«Состав «чёрно-синих» усилит опытный и титулованный полузащитник атакующего плана. Чемпион Бельгии в составе «Андерлехта», победитель чемпионата Молдовы и один из лучших бомбардиров первенства в составе клуба «Шериф». А ещё яркие выступления в чемпионатах Греции, Кипра и Казахстана. Всё это о первом новичке из Бельгии в истории нашего клуба Зиге Бадибанга», — говорится в сообщении.

Бадибанга стал третьим легионером в составе «моряков». За команду также выступает канадец Манджрекар Джеймс и албанец Реалдо Фили.

Фото: ФК «Черноморец»

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