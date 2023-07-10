По настоянию прокуратуры в Одессе расторгнуто 3 незаконных договора подряда

Благодаря своевременному вмешательству прокуроров Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы расторгнуты три договора с нарушением процедуры закупки подрядных работ за средства местного бюджета на сумму более 695 млн грн, заключённых с одесским предприятием, основным видом деятельности которого является строительство дорог и автострад.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Так, в апреле прошлого года между Управлением капитального строительства Одесского городского совета и предприятием по результатам открытых торгов заключено два договора на закупку работ по «Реконструкции аварийного сброса от КНС-25 до Чёрного моря в г. Одесса. Корректировка» на 405 млн. грн. и «Реконструкции сбросного канала от Хаджибейского лимана до КНС-25 в г. Одесса. Корректировка» на 228 млн гривен.

Однако, в нарушение процедуры закупки заказчиком безосновательно признано победителем торгов предприятие, которое не предоставило предусмотренные условиями тендера документы о наличии оборудования и материально-технической базы, не имело работников соответствующей квалификации с небходимыми знаниями и опытом, отсутствовали документы, подтверждающие опыт выполнения аналогичных работ.

Такие же нарушения выявлены и при заключении между указанными сторонами в мае этого года договора на закупку работ по «Первоочередным мерам по капитальному ремонту и стабилизации состояния аварийных участков дамбы Хаджибейского лимана в г. Одессе. Корректировка» более чем на 62 млн гривен. Кроме того, по этому договору вообще не предоставлены сведения о привлечении водолазов для выполнения предусмотренных работ.

Эти и другие нарушения позволили стали основанием для непризнания договоров.

Сообщается, что, реагируя на решения прокуратуры, Управление капитального строительства Одесского горсовета расторгло все вышеупомянутые договоры.

Как сообщала Одесса News, прокурорами Одесской прокуратуры подсанкционный строительный бизнесмен Араик Амирханян подозревается в уклонении от уплаты налогов на 23 млн грн.

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