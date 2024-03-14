Главком Сырский рассказал, что он думает о добровольцах

В Украине 14 марта отмечается День украинского добровольца.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram поздравил с этим праздником.

В поздравлении Главком, обращаясь к побратимам и все украинцам, в частности, отметил, что «планируя своё нападение на Украину, россияне хладнокровно просчитали все наши силы и средства для обороны. Они ясно видели своё преимущество, но не учли одного – духа и воли украинских добровольцев, которые поднялись на защиту Украины».

Александр Сырский напомнил, что ровно 10 лет назад, 14 марта утром, прямо с Майдана Незалежности сотни бойцов Самообороны Майдана отправились на обучение в Новые Петровцы Киевской области. Они стали бойцами первого добровольческого батальона национальной гвардии Украины. Через несколько дней добробаты уже организовывались во многих городах Украины. Вчерашние учителя, врачи, студенты, предприниматели, спортсмены, айтишники сделали свой выбор – защищать независимость Украины.

«Я помню лицо в добробатах в зоне Антитеррористической операции на востоке Украины, помню эту отвагу и безумную мотивацию. Это бойцы, о которых мечтает каждый командир, каждый военачальник. Во всём мире. Так же я никогда не забуду длинные очереди в территориальные центры комплектации в Киеве в феврале 2022 года. Наплыв был таким, что всех желающих не успевали мобилизовывать. Командуя обороной столицы, я приказал мобилизовывать всех добровольцев непосредственно через бригады и батальоны, на базе сил территориальной обороны, понимая, что добровольцы пришли защищать свои семьи, свои родные улицы и города, свою страну. Глядя на эти очереди, я окончательно понял, что россиянам не удастся пройти парадом в Киеве. Ни через три дня, ни через три месяца. Никогда. Они просчитались снова, затянув себя и весь мир в страшную войну, которая обязательно завершится поражением агрессора, поражением россии», — написал генерал-полковник.

Главком поблагодарил всех добровольцев: «С тяжёлым сердцем я кланяюсь павшим добровольцам. Мы не простим врагу смерть. А ещё я благодарю всех будущих добровольцев. Благодарю тех, кто придёт в армию завтра, послезавтра, через месяц. Спасибо, что смотрите вакансии в армии, что ищете для себя должность, переживаете о том, как присоединиться к обороне Украины. Мы сделаем всё, чтобы для каждого и каждой из вас нашлось место, соответствующее вашим навыкам, умениям и возможностям. Помним, что Украина существует, пока есть кому её защищать».

Для справки. День украинского добровольца отмечается в соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины от 17 января 2017 года №1822-VIII «Об установлении Дня украинского добровольца».

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