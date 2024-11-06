Вечером 5 ноября враг нанёс удар по Одесской области двумя ракетами

Вечером 5 ноября российские оккупационные войска нанесли удар по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и Х-31П с акватории Чёрного моря.

Об этом сообщило Отделение коммуникаций воздушного командования «Юг».

Подробности ракетного обстрела командование не сообщило.

Однако, по информации командования Воздушных Си ВСУ, ясно, что эти ракеты сбить не удалось.

В ВС ВСУ подтверждают лишь сбитие по состоянию на 07.30 утра 38-ми вражеских БпЛА из 63 выпущенных в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Запорожской областях. «20 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, ещё два – в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в предыдущую ночь — на 5 ноября — подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 48 вражеских БпЛА в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областях. 30 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, ещё один вернулся в Россию.

Инфографика и фото: ВС ВСУ/Facebook

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