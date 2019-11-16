Дело о пожаре в одесской «Виктории»: нужна ли была эксгумация

15 ноября в Малиновском райсуде Одессы по делу о пожаре в детском лагере «Виктория» допросили эксперта, которого родители погибших детей винят в ошибках при проведении эксгумации останков сгоревших детей.

Как сообщает Пушкинская, по мнению родителей, ошибки в экспертизе привели к тому, что в 2018 году пришлось делать эксгумацию.

Ходатайство о вызове судмедэксперта Юрия Степанчука, работающего в Одесском областном бюро судебно-медицинской экспертизы, 19 октября заявили Игорь и Светлана Арпентий, родители погибшей во время пожара Снежаны. По словам адвоката Оксаны Муравской, представляющей интересы родителей погибших детей, к эксперту было два основных вопроса: как он установил, что найденные на пожарище останки принадлежали именно Снежане Арпентий, если череп и, соответственно, зубы найдены не были, и во-вторых, как судмедэксперт, опять-таки в отсутствии черепа, может быть уверен, что ребёнок умер именно от ожогового шока, а не был, например, убит до пожара.

Юрий Степанчук в суде рассказал, что его стаж — 10 лет. Все исследования он проводил согласно постановлениям следователей. Он пояснил, что фрагментов тел, которые ему доставили на экспертизу, было достаточно для определения точной причины смерти. Даже в отсутствие черепа Снежаны.

«Была обнаружена копоть в дыхательных путях. Эта, как и другие перечисленные в экспертизе причины, говорят, что человек был жив и дышал очень горячим воздухом. Он задыхался. Если бы этих данных не было, то причину смерти установить действительно бы не смогли», — сказал Степанчук.

Алексей Мазур, отец погибшей Сони, заявил, что Степанчук в своём выводе якобы описал наличие зуба у ребёнка, который ей до этого уже удалили. Причём повторная экспертиза, которую после эксгумации делали в Харькове, показала, что зуба таки нет. То есть одесский эксперт видимо принял за зуб сгусток крови. Степанчук ответил, что описывал лишь то, что действительно видел, и ничего больше.

На этом заседание по делу «Виктории» решили перенести.

Отмечается, что сам процесс над директором лагеря Петросом Саркисяном вышел на финишную прямую. На следующем заседании родители погибших детей должны озвучить суммы гражданских исков к Саркисяну, после чего планируется перейти к допросу самого Саркисяна и завершить стадию судебных разбирательств.

Как сообщала Одесса News, пожар в лагере «Виктория» произошёл 15 сентября 2017 года. В корпусе лагеря находилось 42 ребёнка, погибли три девочки — воспитанницы танцевального коллектива «Адель».

Подозрение по этому делу получили директор лагеря Петрос Саркисян, инспектор ГСЧС Леонид Бондарь, проводивший проверки на территории лагеря, бывший начальник Киевского райотдела ГСЧС Валерий Дьяченко, экс-заммэра города Зинаида Цвиринько и директор субподрядной организации, занимавшейся строительством и противопожарной обработкой деревянных корпусов «Виктории», Станислав Чернышов. Старшего воспитателя лагеря Наталью Цокур (Янчик) уже признали виновной.

Фото: Пушкинская