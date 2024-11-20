21 ноября часть Одессы останется без воды

21 ноября произойдёт аварийное отключение воды в части Приморского района Одессы.

Об этом филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций.

Отмечается, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода в этоот день с 09:30 до 23:50 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: пер. Валерия Лобановского (Матросова), Семинарская, пр-т Шевченко, Решата Аметова (Романа Кармена), Независимости (Армейская), пер.Шампанский, проспект Леси Украинки, Французский бульвар, Довженко, пер.Ботанический.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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