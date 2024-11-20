Папа Римский Франциск провёл аудиенцию с Еленой Зеленской

Супруга Президента Украины Елена Зеленская рассказала Папе Римскому Франциску во время личной аудиенции об атаках РФ на украинские города и убийствах Россией мирных украинцев.

Об этом она написала в Telegram.

«20 ноября Всемирный день ребёнка и 1001 день российского полномасштабного вторжения в Украину, в течение которых агрессор убил в Украине уже 592 ребёнка. За эти дни Россия запустила по мирным украинским городам более 10 тысяч ракет и более 20 тысяч дронов, принося разрушение и смерть. Каждый день, каждую ночь в моей стране раздаются сирены и взрывы. Россия и путинский режим каждый день убивают и пытают мирных украинцев. Говорила об этом во время личной аудиенции, которую имела честь получить у Папы Римского Франциска в Ватикане», – отметила первая леди.

Елена Зеленская подчеркнула, что позиция Папы как глобального духовного лидера очень важна и Украина ценит участие Святого Престола в процессе освобождения военнопленных, в работе Международной коалиции за возвращение украинских детей в качестве наблюдателя.

«Весь мир видит видео с издевательствами и жестокими убийствами украинских военнопленных российскими солдатами. Обесценивание человеческой жизни требует усиления давления на Россию. Надеемся, авторитет Святого Престола поможет спасать больше невинных жизней, имеющих право быть в безопасности на родной земле», — заявила супруга Президента.

Во время обмена подарками Зеленская перед Рождеством передала Его Святейшеству от Украины тарелку «Святой Николай», украшенную ручной росписью.

Кроме того, первая леди примет участие участие в торжественной мессе по случаю тысячного дня после начала полномасштабного российского вторжения в римской Базилике Санта-Мария-ин-Трастевере. К ней присоединятся первые леди Литвы, Сербии и Армении.

По её словам, возглавит мессу кардинал Маттео Дзуппи – глава Епископской конференции Итальянской Республики, специальный представитель Папы Римского Франциска по возвращению украинских детей и военнопленных.

Одесса News информировала о визите в Одессу в июле 2024 года Государственного секретаря Святого Престола — высшего административного должностного лица Ватикана — кардинала Пьетро Паролина.

Фото и видео: официальный сайт Президента Украины

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy