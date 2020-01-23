Зеленский продолжает кадровые перестановки в Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский своими распоряжениями, датированными 21 января, уволил и назначил председателей Саратской, Ренийской, Любашёвской, Арцизской, Килийской и Белгород-Днестровской районных государственных администраций Одесской области.

Тексты распоряжений публикуются на официальном сайте Главы государства.

Руководителя Саратского района Антона Лобана заменил Евгений Кабатов, харьковский бизнесмен, возглавляющий фирму «Энерго–Центр KG», занимающуюся электромонтажем.

Вместо Валентины Котляренко во главе Ренийской райгосадминистрации назначен Вадим Юдов, который до этого занимал должность заведующего сектором государственной квалификационной комиссии Херсонского регионального филиала Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков.

Председателя Килийской РГА Наталью Пьятун сменил одессит Вячеслав Семенюк, которому принадлежит фирма ООО «СК «Транс», занимающееся продажей и обслуживанием автомобилей.

Главой Белгород–Днестровской РГА вместо Сергея Ильченко назначена Анна Яцишен — помощница нардепа Алексея Леонова. До этого Яцишена работала следователем в Приморском райотделе полиции Одессы.

Также своим распоряжением Владимир Зеленский уволил Сергея Парпуланского из районной администрации Арциза и назначил Геннадия Бамбура руководителем Любашёвского района, фермера, владельца местной агрофирмы «Церера».

Как сообщала Одесса News, в декабре 2019-январе 2020 годов Президент Украины провёл ротации глав Татарбунарской, Ширяевской, Великомихайловской, Ивановской, Кодымской, Николаевской, Раздельнянской райгосадминистраций Одесской области.