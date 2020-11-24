Поддержит ли власть украинских производителей корветов или купит их у Турции

Украинский союз промышленников и предпринимателей призывает власть достроить украинские корветы, а не импортировать корабли.

Об этом сообщает пресс-служба УСПП.

«Программу «Корвет» проекта 58250 — вполне реально довести до реализации, это даст большой экономический эффект как для региона, так и в среднесрочной перспективе — бюджета страны. Поддерживать производителей других стран, их разработки, игнорируя интересы национальных — недопустимо. Такой шаг ещё больше углубит кризис в кораблестроении», — заявили в УСПП.

В Союзе промышленников заметили, что с 2011 года реализована только треть проекта. В прошлом году Президент Зеленский поручил возобновить данное строительство, однако решение не было воплощено в жизнь.

Летом УСПП, Антикризисный совет общественных организаций Украины, в который входит больше сотни промышленных, бизнес-ассоциаций, открыто обратились к главе государства с призывом поддержать национальное кораблестроение и реализовать проект по созданию украинских боевых многофункциональных судов. Было подсчитано, что производство четырёх необходимых ВМСУ кораблей по программе «Корвет» проекта 58250 позволит привлечь к работе свыше 10 тысяч работников в различных отраслях ОПК на 8-9 лет.

Вместо этого, заметили в УСПП, на фоне отсутствия новостей относительно украинского проекта, сейчас ведутся переговоры с Турцией о намерениях начать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей — речь идет о корвете турецкой разработки типа «Ада» (Ada).

«Падение в производстве уже стало антитрендом последних лет, а в этом году ещё больше усилилось из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Машиностроение показало -15% за 9 месяцев 2020 года, за то же время лёгкая промышленность потеряла до 20 тыс. рабочих мест. «Антонов» с 2016 года не выпускает серийные самолёты. Имея производителей типа «Мотор Сич» с её уже разработанными вертолётами и инфраструктурой их обслуживания, вертолёты почему-то закупаются во Франции. Имея Крюковский вагоностроительный завод и его мощности — в страну поставляются тепловозы из США, электропоезда из Южной Кореи», — отметили в УСПП.

Кстати. Корвет проекта 58250 (серия «Владимир Великий») — перспективный многоцелевой боевой корабль, разработанный николаевским государственным предприятием «Опытно-проектный центр кораблестроения» (ГП «ОПЦК») для потребностей Военно-морских сил Украины. Разработка проекта была завершена в 2008 году, а строительство первого корабля началось в мае 2011 года, спуск на воду изначально планировался в 2012 году. С тех пор сроки завершения строительства неоднократно переносились, в 2017 году было озвучено намерение сдать первый корабль в 2022 году.

20 января 2010 года командующий ВМС Игорь Тенюх озвучил планы закладки головного корабля уже в феврале, а также назвал его возможное название «Львов», к воплощению проекта привлечены около 250 предприятий Украины.

28 апреля 2010 года на Черноморском судостроительном заводе начались работы по подготовке к строительству корвета. Строительство головного корабля началось в мае 2010 года. Из-за нехватки финансирования работы были заморожены на протяжении последующих полугода. 17 мая 2011 года на ЧСЗ Президент Украины принял участие в церемонии закладки головного корабля серии «Владимир Великий» (заводской номер 01701).

Всего было запланировано построить до 2026 года 10-12 кораблей проекта 58250, в том числе 4 должны были войти в состав украинского флота в 2021 году. Стоимость «главного» корвета оценивалась на уровне €250 млн. Стоимость серийных корветов ожидалась на уровне €200-210 млн.

22 ноября 2017 года Кабинет Министров Украины утвердил своим постановлением №879 новую редакцию Государственной целевой оборонной программы «Корвет». Её реализацию перенесли с 2021-го на 2028 год. Общую смету увеличили почти в два раза, что составляет 31 млрд 930 млн грн.

Министерства обороны Украины во время проведения выставки «Оружие и безопасность — 2019» обсудили с турецкой стороной вопрос их участия в программе строительства корвета. Кроме Турции, в проектах заинтересованы США, которые со своей стороны готовы предоставить предложения относительно комплектации корабля соответствующими системами вооружения, живучести, двигателями и пр. Турецкая сторона также выразила готовность построить головное судно для Украины, а в перспективе — и корветы для собственных вооружённых сил по этому проекту.

23 июня 2020 года на презентации штаба «Слуги народа» в Николаеве, глава парламентской фракции Давид Арахамия заявил, что возобновление строительства корветов проекта 58250 в Украине начнётся не раньше 2022 года.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2019 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по поводу возможных злоупотреблений во время строительства корветов для нужд Военно-морских сил Украины.