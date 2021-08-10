На 6-м км Овидиопольской дороги раскопали новые ямы с останками жертв репрессий

Возле Одесского аэропорта, где в 1937-1941 годах НКВД массово расстреливал ночами и тайно закапывал тысячи граждан, найдены шесть новых расстрельных ям с останками жертв коммунистических репрессий.

Об этом сообщил известный одесский историк-исследователь Александр Бабич на своей странице в Facebook.

«По 6 километру (Овидиопольской дороги, – ред.). На сегодня, 9 августа, обнаружено 6 расстрельных ям. Ямы идут с интервалом в 1 метр и меньше (сумасшедшая плотность). Залегание останков начинается с 1 метра 60 см. Ямы правильной формы. Копались видно под количество приговорённых к расстрелу накануне. Щуп показывает, что останки лежат в несколько слоёв», — отметил Бабич.

Как уточнил исследователь, стратиграфия показывает, что тела расстрелянных присыпали минимально на 20-30 см землей, а потом прямо в яму начинали засыпать мусор. Потом свалка мусора навозилась слоями и заравнивалась, чтоб скрыть место расстрелов.

По словам Бабича, работа очень тяжёлая: бульдозером снимают метр плотного строительного мусора, потом экскаватор аккуратно делает траншею, а затем уже лопатой и щупом проверяется дно на предмет наличия останков. Сразу после этого фиксируются края ямы, протоколируется всё и закрывается. «Максимальное уважение к убитым и всему, что может нам рассказать жуткую историю этих сталинских преступлений».

«При такой плотности залегания не понятно даже, когда будут закончены эти работы. Но мы обязаны вернуть эти имена в историю города и перезахоронить их по-человечески», — подытожил историк-исследователь.

Как сообщала Одесса News, ранее на место массовых захоронений власти города планировали переместить гаражные кооперативы, которые находятся сейчас в районе улицы Центральный Аэропорт, и мешают развитию инфраструктуры Международного аэропорта «Одесса».

Историки и краеведы назвали инициативу «варварской». По поводу ситуации на 6-м километре высказался Украинский институт национальной памяти, который потребовал от мэрии провести поисковые работы тел жертв репрессий перед переносом гаражей.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заверил общественность, что власти будут содействовать «всесторонней исследовательской работе на этой территории».

Историки считают, что на пустыре захоронено от 5 до 20 тысяч жертв «большого террора».

Фото: Александр Бабич/Facebook

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