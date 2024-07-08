Глава минобороны Великобритании в Одессе объявил о новом пакете военной помощи

Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи, который, кроме прочего, включает артиллерийские установки, боеприпасы и высокоточные ракеты.

Об этом в ходе визита в Одессу 7 июля объявил новый министр обороны Соединённого Королевства Джон Гили, его цитирует сайт британского правительства, пишет издание ГОРДОН.

Отмечается, что Гили анонсировал новую помощь Украине после встреч с Президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым.

«Возможно, в правительстве произошли изменения, но Великобритания едина в поддержке Украины. Как новый министр обороны я гарантирую, что мы усилим поддержку со стороны Великобритании, увеличив поставки жизненно необходимой военной помощи, – подчеркнул Гили. – Это правительство непоколебимо в своём обязательстве продолжать оказывать военную помощь и будет стоять плечом к плечу с нашими украинскими друзьями столько, сколько потребуется».

Как указали в правительстве Великобритании, в новый пакет войдут:

четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра;

90 противотанковых ракет Brimstone;

50 малых военных катеров для поддержки речных и прибрежных операций;

40 машин разминирования;

10 артиллерийских орудий AS-90;

61 бульдозер для строительства оборонительных позиций;

поддержка ранее предоставленных AS-90, в том числе 32 новых ствола и критически важных запасных частей, которые помогут Украине выпустить ещё 60 тыс. 155-мм снарядов.

Гили, который менее чем через 48 часов после своего назначения посетил Одессу, также поручил британским чиновникам обеспечить, чтобы обещанный в апреле пакет военной помощи был ускорен и доставлен в Украину в полном объёме в течение следующих 100 дней.

Одесса News информировала, что 7 июля Джон Гили прибыл в Одессу, почтил память военных моряков, отдавших свою жизнь в боях с российскими оккупантами, посетил раненых военных моряков в госпитале.

Фото: сайт Президента Украины

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