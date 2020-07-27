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  3. Кто в Одессе 27 июля останется без света

Кто в Одессе 27 июля останется без света

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27 июля в связи с проведением аварийных и запланированных  ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения: Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Академическая (Пионерская):  16, 16А, 16Б, 16В, 18 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Заплан.
Аркаса Николая:  1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6А, 6Б, 7, 8, 8А, 9, 11, 13, 14, 14/3, 14/10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28А, 29, 31, 32, 33, 36, 36А, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Ашхабадская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 12а, 12б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Бессарабская:  2, 4, 4Б, 6 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Библиотечная:  1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Болградская:  2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 26 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Бородинская улица:  1, 2, 3, 4, 4-А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 17А, 18, 18-А, 19, 19/1, 20, 21, 22, 22-А, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Бочарова Генерала:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 21, 21А, 22, 22а, 23, 24-26, 27, 28, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 49а, 53, 55 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Бочарова Генерала:  65, 69 8:00
27 июля		 20:00
27 июля		 Заплан.
Ветеранов Труда улица:  1, 2, 3, 4, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 49 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Винниченко Владимира улица:  12, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Заплан.
Вишнёвая улица:  1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10, 10-12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
Вишнёвый переулок:  2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
Волоколамская:  1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22Б, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37А, 37Б, 39, 39А, 39б, 41, 41-А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Воронежская:  6, 7, 8, 8-2, 9, 10, 12, 12а, 14, 20, 20а 1:10
27 июля		 1:50
27 июля		 Авария
Воронежский 2-й переулок:  1 1:10
27 июля		 1:50
27 июля		 Авария
Воронежский 2-й переулок:  1 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Воронежская:  6, 7, 8, 8-2, 9, 10, 12, 12а, 13, 13а, 14, 16, 20, 20а 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Воробьёва Академика улица:  1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 31, 31А, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 49 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Восточный 2-й переулок:  1, 3, 4, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9А, 9Б 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Гагарина переулок:  1, 1б, 2, 2а, 3, 3А, 4, 4а, 5, 6, 8, 8а, 9, 9/1, 9а, 9Б, 10, 11, 11А, 12, 12а, 12Б, 13, 13а, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 25 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Гагарина проспект:  1 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Гаркавого Академика улица:  15, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 43, 47, 48а, 51, 53, 148, 150, 152, 156 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Героев Обороны Одессы:  74, 76 1:55
27 июля		 2:20
27 июля		 Авария
Героев Обороны Одессы:  14, 14-1, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 52, 52А, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Гордиенко Яши улица:  11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25-27, 26, 28, 29, 30, 32, 32а 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Заплан.
Горизонтальная:  49, 49А, 50 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Давида Ойстраха (Затонского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 8, 10, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24-1, 24-2, 24-3 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Дальницкое шоссе:  19 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Дачный 1-й переулок:  6 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Дачная:  3б, 3в, 4, 4/2, 4/3, 4а, 4в, 44 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Демьянова:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
Десантный бульвар:  14 0:15
27 июля		 0:40
27 июля		 Авария
Десантный бульвар:  4, 6 0:45
27 июля		 0:59
27 июля		 Авария
Десантный бульвар:  1, 4, 6, 14, 16, 18 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Днепровская:  108 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Добровольского проспект:  85, 87, 89, 93 1:10
27 июля		 1:50
27 июля		 Авария
Добровольского проспект:  63, 65, 67, 69, 71, 75, 75А, 77А, 79А, 81А, 83 1:30
27 июля		 2:00
27 июля		 Авария
Добровольского проспект:  63, 65, 67, 69, 70, 71, 71А, 72, 73, 73А, 74, 75, 75А, 76, 77, 77А, 78, 79, 79А, 80, 81, 81А, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 105, 107, 109, 109А, 111, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 139А, 141, 143, 145, 147-1, 147-2, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 151-1, 151-2, 151-3, 151-4, 151-5, 153, 155 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Добровольского проспект:  7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 25б, 27, 29, 31, 33, 33А, 35 8:00
27 июля		 20:00
27 июля		 Заплан.
Доватора Генерала улица:  1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17Б, 18, 19, 19А, 20, 21, 21-А, 22, 23, 23А, 24, 25, 25Б, 25-Б, 26, 27, 27А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 44-А, 44Б, 45, 45А, 46, 46А, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Дубовая роща:  8 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Житомирская:  1, 5, 7, 7а1, 9а, 21, 27, 41, 44, 51А, 58, 60, 64, 132А, 154, 165, 170, 176, 184б, 186а, 200, 202 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Жолио-Кюри улица:  22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 31-1, 31-2, 31а, 31Б, 31г, 31д, 31Е, 32, 32а/с, 33, 33а-c, 33а/с524, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 42, 44А, 46, 48, 50 1:30
27 июля		 2:00
27 июля		 Авария
Жолио-Кюри улица:  22, 22а, 24, 24А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31-1, 31-2, 31а, 31Б, 31г, 31д, 31Е, 32, 32а/с, 33, 33а-c, 33а/с524, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 42, 43, 43а, 44А, 46, 48, 50, 52, 60, 62, 64, 68, 70, 70авт34, 72 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Заболотного Академика:  35, 37, 39, 39А, 41, 43А 0:45
27 июля		 0:59
27 июля		 Авария
Заболотного Академика:  41А, 43, 45, 47, 49, 51 0:15
27 июля		 0:40
27 июля		 Авария
Заболотного Академика:  1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13А, 14, 15, 16, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33-1, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 41А, 42, 43, 43А, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 332 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Заболотного Академика:  67, 67-1, 67-2 8:00
27 июля		 20:00
27 июля		 Заплан.
Заводская 4-я улица:  5, 13, 14, 14Б, 15, 16, 17, 17/2, 18, 19, 20, 22, 24 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Заплан.
Заводская 5-я улица:  18а, 20, 20А, 20-А, 20б, 21 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Заплан.
Заводская 2-я улица:  1, 3 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Заплан.
Заводская 3-я улица:  3, 4, 5, 6, 8, 10, 10/1, 10/7 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Заплан.
Заводская 1-я улица:  6, 8 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Заплан.
Июльская:  1, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Карпатская:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Керченский 2-й переулок:  1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 13А, 15 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Керченская улица:  51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 63а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 87Б, 88, 89, 90, 91, 91Б, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105А, 106, 106А, 107, 108, 108а, 109, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 121, 123, 125, 131, 188 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Кишинёвская улица:  10 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Кленовая:  1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25Б, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 32а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Конноармейская:  2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 8:00
27 июля		 20:00
27 июля		 Заплан.
Крайняя:  3, 4, 4/2, 5, 5/7, 5-А, 5А, 5-Б, 5-В, 6, 7, 7б, 8/4, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14-А, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 34б, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 40-А, 41, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 46, 46А, 47, 48, 48А, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56/1, 57, 58, 58А, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 66, 67, 70, 70А, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 88 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Краснослободская:  50-1, 52, 52-4, 52-10 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Заплан.
Крымская:  62, 64, 66, 70 0:45
27 июля		 0:59
27 июля		 Авария
Крымская:  63 1:55
27 июля		 2:20
27 июля		 Авария
Крымская:  37, 54, 56, 58, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 72А, 74, 80, 82, 84 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Кузнецова Капитана:  103, 110, 112, 114 1:55
27 июля		 2:20
27 июля		 Авария
Кузнецова Капитана:  8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22В, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32-1, 32А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37А, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54А, 55, 55Б, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 67А, 69, 79, 80, 85, 89, 89а, 91А, 91Б, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 108, 110, 112, 114 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Курская улица:  129, 131, 133, 135, 137, 139, 139г, 141, 143, 147, 147а, 151, 155, 155А, 157, 159, 161, 161а 1:10
27 июля		 1:50
27 июля		 Авария
Курская улица:  97, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 107а, 109, 111, 113, 113а, 115 1:30
27 июля		 2:00
27 июля		 Авария
Курская улица:  97, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 107а, 109, 111, 113, 113а, 115, 123, 123а, 125, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 139г, 141, 143, 147, 147а, 151, 153, 155, 155А, 157, 159, 161, 161-1, 161а, 165, 167, 167б 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Курская улица:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 67 8:00
27 июля		 20:00
27 июля		 Заплан.
Левадная улица:  1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 16А, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Леонова улица:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 41а, 42, 42А, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49/1, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 60а, 60б, 62 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Леси Украинки:  31, 31А, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 80Б, 82, 82Б, 84, 84А, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Лесная:  2, 4, 6, 8, 12 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
1-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
2-я Линия (посёлок Котовского):  1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
3-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 1б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3-3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
4-я Линия (посёлок Котовского):  1Б, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 22Б, 26, 26а 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
4-я Линия (посёлок Котовского):  25, 29, 31, 31-1, 33, 50, 50-1, 50-3 8:00
27 июля		 20:00
27 июля		 Заплан.
5-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
6-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-1, 13-2, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 22, 22а, 24 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
7-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
8-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
9-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17а, 18, 18а, 19, 20, 20А, 22, 23, 24 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
10-я Линия (посёлок Котовского):  25, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 35А, 37 1:30
27 июля		 2:00
27 июля		 Авария
10-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 15а, 16, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 35А, 37 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
11-я Линия (посёлок Котовского):  25, 26, 26а, 27, 28, 28А, 29, 31, 33, 33а, 33Б, 33В, 35 1:30
27 июля		 2:00
27 июля		 Авария
11-я Линия (посёлок Котовского):  7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 28А, 29, 31, 33, 33а, 33Б, 33В, 35 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
12-я Линия (посёлок Котовского):  14, 14а, 16, 17, 17-1, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
13-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12 1:30
27 июля		 2:00
27 июля		 Авария
13-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
14-я Линия (посёлок Котовского):  13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
15-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7, 9 1:30
27 июля		 2:00
27 июля		 Авария
15-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7, 9 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
19-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3 1:30
27 июля		 2:00
27 июля		 Авария
19-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
22-я Линия (посёлок Котовского):  2, 4 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
23-я Линия (посёлок Котовского):  2, 4, 6 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
24-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
25-я Линия (посёлок Котовского):  2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 24а 1:10
27 июля		 1:50
27 июля		 Авария
25-я Линия (посёлок Котовского):  2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 24а 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
26-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 25, 27 1:10
27 июля		 1:50
27 июля		 Авария
26-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 25, 27 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
27-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 1:10
27 июля		 1:50
27 июля		 Авария
27-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
28-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8-2, 9, 10, 12, 13, 13а, 14, 15, 15-1, 18, 20, 22 1:10
27 июля		 1:50
27 июля		 Авария
28-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8-2, 9, 10, 12, 13, 13а, 14, 15, 15-1, 18, 20, 22 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
29-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 5-2, 6, 7, 7а, 8, 11, 11б, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 51 1:10
27 июля		 1:50
27 июля		 Авария
29-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 5-2, 6, 7, 7а, 8, 11, 11б, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 51 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
30-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1а, 3, 3А, 5, 7, 8, 8а, 8Б, 10, 12, 14 1:10
27 июля		 1:50
27 июля		 Авария
30-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1а, 3, 3А, 5, 7, 8, 8а, 8Б, 10, 12, 14 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
31-я Линия (посёлок Котовского):  5, 5А, 5б, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 18 1:10
27 июля		 1:50
27 июля		 Авария
31-я Линия (посёлок Котовского):  5, 5А, 5б, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 18 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
32-я Линия (посёлок Котовского):  1, 4, 4а, 9, 10, 10А, 11, 11а, 12, 14, 16-1, 16А 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
33-я Линия (посёлок Котовского):  2, 3 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
36-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
37-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3а, 3/В, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
38-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
39-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
40-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
41-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
42-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
43-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
44-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35-1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
45-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
46-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
47-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
48-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
49-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
50-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
51-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
52-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
53-я Линия (посёлок Котовского):  2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
54-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7, 15 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
55-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
Ломоносова:  3, 6, 7-7а, 7а, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18б, 19, 20 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Заплан.
Лузановская:  5, 5А, 57, 59, 61, 63, 98, 100, 102, 104 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Заплан.
Луцкая улица:  1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97-1, 97-2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
Магистральная улица:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6В, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 12-А, 12б, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18-А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28-А, 29, 30, 31, 31/4, 31А, 31Б, 31в/2, 31В, 31В/1, 31г, 31д, 31Е, 31з, 31К, 31Л, 31Н, 31а7, 33, 33/2, 33а, 33б, 33а4, 34, 35, 35/2, 35а, 36, 37, 37А, 38, 39А, 41, 41А, 42, 42а, 43, 44, 45Б, 46, 47В, 48, 49А, 50а, 51, 53а, 55А, 57, 59, 59А, 59Г, 60, 62, 62А, 64, 66, 68, 68д, 70, 72, 72А, 74, 74А, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Мазепы:  4, 6а, 6б, 7, 9, 11 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Заплан.
Марсельская:  1 1:30
27 июля		 2:00
27 июля		 Авария
Марсельская:  1, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Матюшенко:  3, 4, 5а, 5б, 6, 6б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 22Б 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Заплан.
Махачкалинская:  4а, 6, 9, 10, 11, 17, 18 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Мелитопольская:  1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-2, 20, 21, 21-1, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 58, 58А, 58Б 8:00
27 июля		 20:00
27 июля		 Заплан.
Мицкевича улица:  1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
Могилевская:  1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 18, 18А, 20, 22 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Молодёжная:  1А, 1В, 2, 3, 8, 8а, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Молодёжи площадь:  6, 12, 12а, 14, 16, 19, 21 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Заплан.
Мукачевский переулок:  4А 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Заплан.
Нескучная улица:  1А, 8, 11, 12, 13, 13а, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 18-А, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 24-28, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 39А, 41, 43, 44, 45, 45-А, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 52А, 52А14, 57, 59, 61 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Николаевская дорога:  289, 289а, 291, 293, 295 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Заплан.
40-летия Обороны Одессы улица:  2, 4, 8 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Орловский 1-й переулок:  2, 4, 6 1:30
27 июля		 2:00
27 июля		 Авария
Орловская улица:  20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 25, 26, 28, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59 1:10
27 июля		 1:50
27 июля		 Авария
Орловская улица:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 13 1:30
27 июля		 2:00
27 июля		 Авария
Орловский 1-й переулок:  2, 4, 6 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Орловская улица:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 25, 26, 28, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Панаса Мирного улица:  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Патриотическая улица:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 14, 14а, 15, 20, 21, 21Б, 22, 22А, 23, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 36 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Паустовского:  2, 29, 31, 31-1, 31-2, 31гар 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Песчаный:  1, 2, 3, 4 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
Песочная улица:  1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36-38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
Петра Лещенко улица:  1, 1-А, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25-А, 29, 31, 33, 33-А, 35, 39, 41, 41А 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Победы:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
Подольская:  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 22, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Проточный переулок:  1, 1/1, 3, 5, 8 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Раздольная улица:  1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41/Б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
Ракетная улица:  1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
Рельефная:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
Рижская:  1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28/2, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Ростовская улица:  2, 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 103А, 105, 107, 107А-1, 109, 111, 129 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Садовая:  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Салтыкова-Щедрина улица:  4, 6 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Заплан.
Самолётная улица:  44, 44а, 47, 52 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Самарская:  1, 1А, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 15, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 41/2, 43, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71А, 73, 75 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Северная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 18, 18А, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 34А, 34В, 38, 40, 40А, 42, 42А, 44 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Селянская:  1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20/1, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 371 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Сельская:  13А 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Семёна Палия (Днепропетровская дорога):  94, 96 0:45
27 июля		 0:59
27 июля		 Авария
Семёна Палия (Днепропетровская дорога):  80, 82, 84, 86, 90, 92, 94 0:15
27 июля		 0:40
27 июля		 Авария
Семёна Палия (Днепропетровская дорога):  60, 60гар, 62, 64, 66, 68, 70, 70-1, 72, 72-1, 74, 74-1, 76, 78, 80, 82, 84, 84-1, 84-2, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 108, 118 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Серогодского:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731 8:00
27 июля		 20:00
27 июля		 Заплан.
Симферопольская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
Слободская:  27, 29, 33 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Заплан.
Смоленская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46б, 47, 48, 49, 49А, 50, 51 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Солнечная:  1, 1а, 1Б, 1В, 2а, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 22Б, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 36А, 39, 41 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Соляная:  1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
Сортировочная 1-я:  34а, 38а-с, 40 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Заплан.
Сосюры улица:  1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 31а, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 76а, 78, 80, 82 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Сталепрокатная:  1, 2, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 7/5, 8, 8/1, 9, 10, 11, 11А, 14, 15, 16, 17, 17/19, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 22-Б, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 418/26 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Сталепрокатный переулок:  13 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Степная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
Творческая:  1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 23а, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34А, 35, 36, 37, 41, 42, 42А, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Тираспольская:  25 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Тираспольское шоссе:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Тульская:  1, 3, 3а, 13 1:10
27 июля		 1:50
27 июля		 Авария
Тульская:  1, 3, 3а, 13 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Удельный переулок:  6 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Улитина улица:  19, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25б 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Уманская улица:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 23, 24, 24а, 25, 25А, 25Б, 25В, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46А, 251, 252 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Умова улица:  1, 1/1а, 1а, 3, 5, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 21Б, 23, 25, 27, 27А, 29, 54, 75, 77, 79, 100, 102, 108, 114, 116, 120, 122, 1121, 1992 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Урожайная:  4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 38, 40, 42, 44 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Ученическая:  26 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Училищная улица:  2, 4, 6 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Заплан.
Фонтанская дорога:  106/24, 108, 108/1, 108/2, 108/3 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Хорошенко Саши:  11, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 18, 20, 20а, 22, 24а, 24б 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Заплан.
Центральная:  2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
Черняховского:  12, 12А, 12Б, 12В, 16, 18 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Заплан.
Шестакова:  4, 6, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81-2, 83, 87, 89, 91, 93 8:00
27 июля		 20:00
27 июля		 Заплан.
Южная дорога:  67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Южная-Авангард:  1Г, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 33, 35, 35А 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
Яблочная:  1, 1а, 1б, 2, 3, 4 9:00
27 июля		 17:00
27 июля		 Срочн.
Янтарный переулок:  7, 8 9:00
27 июля		 19:00
27 июля		 Заплан.
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