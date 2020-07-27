Кто в Одессе 27 июля останется без света

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения:
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Академическая (Пионерская): 16, 16А, 16Б, 16В, 18
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Заплан.
|Аркаса Николая: 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6А, 6Б, 7, 8, 8А, 9, 11, 13, 14, 14/3, 14/10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28А, 29, 31, 32, 33, 36, 36А, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Ашхабадская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 12а, 12б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Бессарабская: 2, 4, 4Б, 6
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Библиотечная: 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Болградская: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 26
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Бородинская улица: 1, 2, 3, 4, 4-А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 17А, 18, 18-А, 19, 19/1, 20, 21, 22, 22-А, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Бочарова Генерала: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 21, 21А, 22, 22а, 23, 24-26, 27, 28, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 49а, 53, 55
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Бочарова Генерала: 65, 69
|8:00
27 июля
|20:00
27 июля
|Заплан.
|Ветеранов Труда улица: 1, 2, 3, 4, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 49
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Винниченко Владимира улица: 12, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Заплан.
|Вишнёвая улица: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10, 10-12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|Вишнёвый переулок: 2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|Волоколамская: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22Б, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37А, 37Б, 39, 39А, 39б, 41, 41-А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Воронежская: 6, 7, 8, 8-2, 9, 10, 12, 12а, 14, 20, 20а
|1:10
27 июля
|1:50
27 июля
|Авария
|Воронежский 2-й переулок: 1
|1:10
27 июля
|1:50
27 июля
|Авария
|Воронежский 2-й переулок: 1
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Воронежская: 6, 7, 8, 8-2, 9, 10, 12, 12а, 13, 13а, 14, 16, 20, 20а
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Воробьёва Академика улица: 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 31, 31А, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 49
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Восточный 2-й переулок: 1, 3, 4, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9А, 9Б
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Гагарина переулок: 1, 1б, 2, 2а, 3, 3А, 4, 4а, 5, 6, 8, 8а, 9, 9/1, 9а, 9Б, 10, 11, 11А, 12, 12а, 12Б, 13, 13а, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 25
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Гагарина проспект: 1
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Гаркавого Академика улица: 15, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 43, 47, 48а, 51, 53, 148, 150, 152, 156
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Героев Обороны Одессы: 74, 76
|1:55
27 июля
|2:20
27 июля
|Авария
|Героев Обороны Одессы: 14, 14-1, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 52, 52А, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Гордиенко Яши улица: 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25-27, 26, 28, 29, 30, 32, 32а
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Заплан.
|Горизонтальная: 49, 49А, 50
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Давида Ойстраха (Затонского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 8, 10, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24-1, 24-2, 24-3
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Дальницкое шоссе: 19
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Дачный 1-й переулок: 6
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Дачная: 3б, 3в, 4, 4/2, 4/3, 4а, 4в, 44
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Демьянова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|Десантный бульвар: 14
|0:15
27 июля
|0:40
27 июля
|Авария
|Десантный бульвар: 4, 6
|0:45
27 июля
|0:59
27 июля
|Авария
|Десантный бульвар: 1, 4, 6, 14, 16, 18
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Днепровская: 108
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Добровольского проспект: 85, 87, 89, 93
|1:10
27 июля
|1:50
27 июля
|Авария
|Добровольского проспект: 63, 65, 67, 69, 71, 75, 75А, 77А, 79А, 81А, 83
|1:30
27 июля
|2:00
27 июля
|Авария
|Добровольского проспект: 63, 65, 67, 69, 70, 71, 71А, 72, 73, 73А, 74, 75, 75А, 76, 77, 77А, 78, 79, 79А, 80, 81, 81А, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 105, 107, 109, 109А, 111, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 139А, 141, 143, 145, 147-1, 147-2, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 151-1, 151-2, 151-3, 151-4, 151-5, 153, 155
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Добровольского проспект: 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 25б, 27, 29, 31, 33, 33А, 35
|8:00
27 июля
|20:00
27 июля
|Заплан.
|Доватора Генерала улица: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17Б, 18, 19, 19А, 20, 21, 21-А, 22, 23, 23А, 24, 25, 25Б, 25-Б, 26, 27, 27А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 44-А, 44Б, 45, 45А, 46, 46А, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Дубовая роща: 8
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Житомирская: 1, 5, 7, 7а1, 9а, 21, 27, 41, 44, 51А, 58, 60, 64, 132А, 154, 165, 170, 176, 184б, 186а, 200, 202
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Жолио-Кюри улица: 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 31-1, 31-2, 31а, 31Б, 31г, 31д, 31Е, 32, 32а/с, 33, 33а-c, 33а/с524, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 42, 44А, 46, 48, 50
|1:30
27 июля
|2:00
27 июля
|Авария
|Жолио-Кюри улица: 22, 22а, 24, 24А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31-1, 31-2, 31а, 31Б, 31г, 31д, 31Е, 32, 32а/с, 33, 33а-c, 33а/с524, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 42, 43, 43а, 44А, 46, 48, 50, 52, 60, 62, 64, 68, 70, 70авт34, 72
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Заболотного Академика: 35, 37, 39, 39А, 41, 43А
|0:45
27 июля
|0:59
27 июля
|Авария
|Заболотного Академика: 41А, 43, 45, 47, 49, 51
|0:15
27 июля
|0:40
27 июля
|Авария
|Заболотного Академика: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13А, 14, 15, 16, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33-1, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 41А, 42, 43, 43А, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 332
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Заболотного Академика: 67, 67-1, 67-2
|8:00
27 июля
|20:00
27 июля
|Заплан.
|Заводская 4-я улица: 5, 13, 14, 14Б, 15, 16, 17, 17/2, 18, 19, 20, 22, 24
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Заплан.
|Заводская 5-я улица: 18а, 20, 20А, 20-А, 20б, 21
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Заплан.
|Заводская 2-я улица: 1, 3
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Заплан.
|Заводская 3-я улица: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 10/1, 10/7
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Заплан.
|Заводская 1-я улица: 6, 8
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Заплан.
|Июльская: 1, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Карпатская: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Керченский 2-й переулок: 1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 13А, 15
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Керченская улица: 51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 63а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 87Б, 88, 89, 90, 91, 91Б, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105А, 106, 106А, 107, 108, 108а, 109, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 121, 123, 125, 131, 188
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Кишинёвская улица: 10
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Кленовая: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25Б, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 32а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Конноармейская: 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
|8:00
27 июля
|20:00
27 июля
|Заплан.
|Крайняя: 3, 4, 4/2, 5, 5/7, 5-А, 5А, 5-Б, 5-В, 6, 7, 7б, 8/4, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14-А, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 34б, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 40-А, 41, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 46, 46А, 47, 48, 48А, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56/1, 57, 58, 58А, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 66, 67, 70, 70А, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 88
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Краснослободская: 50-1, 52, 52-4, 52-10
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Заплан.
|Крымская: 62, 64, 66, 70
|0:45
27 июля
|0:59
27 июля
|Авария
|Крымская: 63
|1:55
27 июля
|2:20
27 июля
|Авария
|Крымская: 37, 54, 56, 58, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 72А, 74, 80, 82, 84
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Кузнецова Капитана: 103, 110, 112, 114
|1:55
27 июля
|2:20
27 июля
|Авария
|Кузнецова Капитана: 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22В, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32-1, 32А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37А, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54А, 55, 55Б, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 67А, 69, 79, 80, 85, 89, 89а, 91А, 91Б, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 108, 110, 112, 114
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Курская улица: 129, 131, 133, 135, 137, 139, 139г, 141, 143, 147, 147а, 151, 155, 155А, 157, 159, 161, 161а
|1:10
27 июля
|1:50
27 июля
|Авария
|Курская улица: 97, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 107а, 109, 111, 113, 113а, 115
|1:30
27 июля
|2:00
27 июля
|Авария
|Курская улица: 97, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 107а, 109, 111, 113, 113а, 115, 123, 123а, 125, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 139г, 141, 143, 147, 147а, 151, 153, 155, 155А, 157, 159, 161, 161-1, 161а, 165, 167, 167б
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Курская улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 67
|8:00
27 июля
|20:00
27 июля
|Заплан.
|Левадная улица: 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 16А, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Леонова улица: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 41а, 42, 42А, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49/1, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 60а, 60б, 62
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Леси Украинки: 31, 31А, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 80Б, 82, 82Б, 84, 84А, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Лесная: 2, 4, 6, 8, 12
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|1-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|2-я Линия (посёлок Котовского): 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|3-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 1б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3-3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|4-я Линия (посёлок Котовского): 1Б, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 22Б, 26, 26а
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|4-я Линия (посёлок Котовского): 25, 29, 31, 31-1, 33, 50, 50-1, 50-3
|8:00
27 июля
|20:00
27 июля
|Заплан.
|5-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|6-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-1, 13-2, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 22, 22а, 24
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|7-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|8-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|9-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17а, 18, 18а, 19, 20, 20А, 22, 23, 24
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|10-я Линия (посёлок Котовского): 25, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 35А, 37
|1:30
27 июля
|2:00
27 июля
|Авария
|10-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 15а, 16, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 35А, 37
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|11-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 26а, 27, 28, 28А, 29, 31, 33, 33а, 33Б, 33В, 35
|1:30
27 июля
|2:00
27 июля
|Авария
|11-я Линия (посёлок Котовского): 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 28А, 29, 31, 33, 33а, 33Б, 33В, 35
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|12-я Линия (посёлок Котовского): 14, 14а, 16, 17, 17-1, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|13-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12
|1:30
27 июля
|2:00
27 июля
|Авария
|13-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|14-я Линия (посёлок Котовского): 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|15-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7, 9
|1:30
27 июля
|2:00
27 июля
|Авария
|15-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7, 9
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|19-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3
|1:30
27 июля
|2:00
27 июля
|Авария
|19-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|22-я Линия (посёлок Котовского): 2, 4
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|23-я Линия (посёлок Котовского): 2, 4, 6
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|24-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|25-я Линия (посёлок Котовского): 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 24а
|1:10
27 июля
|1:50
27 июля
|Авария
|25-я Линия (посёлок Котовского): 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 24а
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|26-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 25, 27
|1:10
27 июля
|1:50
27 июля
|Авария
|26-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 25, 27
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|27-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
|1:10
27 июля
|1:50
27 июля
|Авария
|27-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|28-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8-2, 9, 10, 12, 13, 13а, 14, 15, 15-1, 18, 20, 22
|1:10
27 июля
|1:50
27 июля
|Авария
|28-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8-2, 9, 10, 12, 13, 13а, 14, 15, 15-1, 18, 20, 22
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|29-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 5-2, 6, 7, 7а, 8, 11, 11б, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 51
|1:10
27 июля
|1:50
27 июля
|Авария
|29-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 5-2, 6, 7, 7а, 8, 11, 11б, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 51
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|30-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 3, 3А, 5, 7, 8, 8а, 8Б, 10, 12, 14
|1:10
27 июля
|1:50
27 июля
|Авария
|30-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 3, 3А, 5, 7, 8, 8а, 8Б, 10, 12, 14
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|31-я Линия (посёлок Котовского): 5, 5А, 5б, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 18
|1:10
27 июля
|1:50
27 июля
|Авария
|31-я Линия (посёлок Котовского): 5, 5А, 5б, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 18
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|32-я Линия (посёлок Котовского): 1, 4, 4а, 9, 10, 10А, 11, 11а, 12, 14, 16-1, 16А
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|33-я Линия (посёлок Котовского): 2, 3
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|36-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|37-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 3/В, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|38-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|39-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|40-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|41-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|42-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|43-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|44-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35-1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|45-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|46-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|47-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|48-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|49-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|50-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|51-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|52-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|53-я Линия (посёлок Котовского): 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|54-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7, 15
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|55-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|Ломоносова: 3, 6, 7-7а, 7а, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18б, 19, 20
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Заплан.
|Лузановская: 5, 5А, 57, 59, 61, 63, 98, 100, 102, 104
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Заплан.
|Луцкая улица: 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97-1, 97-2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|Магистральная улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6В, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 12-А, 12б, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18-А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28-А, 29, 30, 31, 31/4, 31А, 31Б, 31в/2, 31В, 31В/1, 31г, 31д, 31Е, 31з, 31К, 31Л, 31Н, 31а7, 33, 33/2, 33а, 33б, 33а4, 34, 35, 35/2, 35а, 36, 37, 37А, 38, 39А, 41, 41А, 42, 42а, 43, 44, 45Б, 46, 47В, 48, 49А, 50а, 51, 53а, 55А, 57, 59, 59А, 59Г, 60, 62, 62А, 64, 66, 68, 68д, 70, 72, 72А, 74, 74А, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Мазепы: 4, 6а, 6б, 7, 9, 11
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Заплан.
|Марсельская: 1
|1:30
27 июля
|2:00
27 июля
|Авария
|Марсельская: 1, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Матюшенко: 3, 4, 5а, 5б, 6, 6б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 22Б
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Заплан.
|Махачкалинская: 4а, 6, 9, 10, 11, 17, 18
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Мелитопольская: 1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-2, 20, 21, 21-1, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 58, 58А, 58Б
|8:00
27 июля
|20:00
27 июля
|Заплан.
|Мицкевича улица: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|Могилевская: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 18, 18А, 20, 22
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Молодёжная: 1А, 1В, 2, 3, 8, 8а, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Молодёжи площадь: 6, 12, 12а, 14, 16, 19, 21
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Заплан.
|Мукачевский переулок: 4А
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Заплан.
|Нескучная улица: 1А, 8, 11, 12, 13, 13а, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 18-А, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 24-28, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 39А, 41, 43, 44, 45, 45-А, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 52А, 52А14, 57, 59, 61
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Николаевская дорога: 289, 289а, 291, 293, 295
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Заплан.
|40-летия Обороны Одессы улица: 2, 4, 8
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Орловский 1-й переулок: 2, 4, 6
|1:30
27 июля
|2:00
27 июля
|Авария
|Орловская улица: 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 25, 26, 28, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59
|1:10
27 июля
|1:50
27 июля
|Авария
|Орловская улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 13
|1:30
27 июля
|2:00
27 июля
|Авария
|Орловский 1-й переулок: 2, 4, 6
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Орловская улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 25, 26, 28, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Панаса Мирного улица: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Патриотическая улица: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 14, 14а, 15, 20, 21, 21Б, 22, 22А, 23, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 36
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Паустовского: 2, 29, 31, 31-1, 31-2, 31гар
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Песчаный: 1, 2, 3, 4
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|Песочная улица: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36-38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|Петра Лещенко улица: 1, 1-А, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25-А, 29, 31, 33, 33-А, 35, 39, 41, 41А
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Победы: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|Подольская: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 22, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Проточный переулок: 1, 1/1, 3, 5, 8
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Раздольная улица: 1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41/Б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|Ракетная улица: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|Рельефная: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|Рижская: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28/2, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Ростовская улица: 2, 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 103А, 105, 107, 107А-1, 109, 111, 129
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Садовая: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Салтыкова-Щедрина улица: 4, 6
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Заплан.
|Самолётная улица: 44, 44а, 47, 52
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Самарская: 1, 1А, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 15, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 41/2, 43, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71А, 73, 75
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Северная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 18, 18А, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 34А, 34В, 38, 40, 40А, 42, 42А, 44
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Селянская: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20/1, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 371
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Сельская: 13А
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Семёна Палия (Днепропетровская дорога): 94, 96
|0:45
27 июля
|0:59
27 июля
|Авария
|Семёна Палия (Днепропетровская дорога): 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94
|0:15
27 июля
|0:40
27 июля
|Авария
|Семёна Палия (Днепропетровская дорога): 60, 60гар, 62, 64, 66, 68, 70, 70-1, 72, 72-1, 74, 74-1, 76, 78, 80, 82, 84, 84-1, 84-2, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 108, 118
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Серогодского: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731
|8:00
27 июля
|20:00
27 июля
|Заплан.
|Симферопольская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|Слободская: 27, 29, 33
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Заплан.
|Смоленская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46б, 47, 48, 49, 49А, 50, 51
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Солнечная: 1, 1а, 1Б, 1В, 2а, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 22Б, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 36А, 39, 41
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Соляная: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|Сортировочная 1-я: 34а, 38а-с, 40
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Заплан.
|Сосюры улица: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 31а, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 76а, 78, 80, 82
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Сталепрокатная: 1, 2, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 7/5, 8, 8/1, 9, 10, 11, 11А, 14, 15, 16, 17, 17/19, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 22-Б, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 418/26
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Сталепрокатный переулок: 13
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Степная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|Творческая: 1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 23а, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34А, 35, 36, 37, 41, 42, 42А, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Тираспольская: 25
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Тираспольское шоссе: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Тульская: 1, 3, 3а, 13
|1:10
27 июля
|1:50
27 июля
|Авария
|Тульская: 1, 3, 3а, 13
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Удельный переулок: 6
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Улитина улица: 19, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25б
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Уманская улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 23, 24, 24а, 25, 25А, 25Б, 25В, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46А, 251, 252
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Умова улица: 1, 1/1а, 1а, 3, 5, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 21Б, 23, 25, 27, 27А, 29, 54, 75, 77, 79, 100, 102, 108, 114, 116, 120, 122, 1121, 1992
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Урожайная: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 38, 40, 42, 44
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Ученическая: 26
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Училищная улица: 2, 4, 6
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Заплан.
|Фонтанская дорога: 106/24, 108, 108/1, 108/2, 108/3
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Хорошенко Саши: 11, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 18, 20, 20а, 22, 24а, 24б
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Заплан.
|Центральная: 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|Черняховского: 12, 12А, 12Б, 12В, 16, 18
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Заплан.
|Шестакова: 4, 6, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81-2, 83, 87, 89, 91, 93
|8:00
27 июля
|20:00
27 июля
|Заплан.
|Южная дорога: 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Южная-Авангард: 1Г, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 33, 35, 35А
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.
|Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
|9:00
27 июля
|17:00
27 июля
|Срочн.
|Янтарный переулок: 7, 8
|9:00
27 июля
|19:00
27 июля
|Заплан.