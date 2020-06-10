Успейте посмотреть на «Человека в меняющемся мире»

Сразу три выставочных зала Одесского музея западного и восточного искусства (ОМЗВИ) на ул. Пушкинской приглашают на уже открывшуюся выставку под названием «Человек в меняющемся мире».

Подготовило её объединение художников «Канон»: мастера из Одессы Эдуард Пороник, Александр Коваль, Виталий Парастюк, Сергей Споденюк и Юрий Валюк, которые считают необходимым придерживаться «канонов профессионализма» и хранят верность фигуративному искусству.

Для объединения «Канон» характерен интерес к гротеску, театрализации сюжета, мотивам карнавала, масок и марионеток, сновидений и путешествий во времени.

Выставка будет до 24 июня.

Фото: ТАЙМЕР