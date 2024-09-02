Стивен Кинг: Россияне получают своё г…, и они этого заслуживают

Американский писатель Стивен Кинг высказался в поддержку Украины.

Своё мнение Кинг обнародовал 2 сентября в социальной сети X, пишет издание ГОРДОН.

«Россияне получают своё говно, и они этого заслуживают. В конце концов, они начали это», – заявил Кинг.

Он не стал уточнять, о чём конкретно идёт речь, но высказался на фоне наступления Вооружённых сил Украины в Курской области страны-агрессора РФ.

Одесса News информировала, Стивен Кинг после полномасштабного вторжения РФ в Украину многократно высказывался в поддержку украинцев, осуждая действия российских оккупантов. Так, 28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России в Украину, американский писатель заявил о своей поддержке Украины, разместив в соцсети фото в футболке с надписью «Я вместе c Украиной».

5 марта 2022 года он сообщил, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами в знак протеста против нападения РФ на Украину.

В апреле 2024 года Кинг резко критиковал радикальных республиканцев в Палате представителей США, блокировавших военную помощь Украине.

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