Одесский спортсмен Чебан: Из-за карантина подготовка гребцов вышла скомканной

Главный тренер сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ, одессит Юрий Чебан рассказал, как карантин отобразился на подготовке его команды к Олимпийским играм в Японии, которые были перенесены на следующий год.

По словам наставника гребцов, целенаправленной подготовки не получилось, сообщает на своей странице в Facebook Федерация каноэ Украины.

Юрій ЧЕБАН про плани підготовку в період карантину та плани на сезон Головний тренер збірної України Юрій ЧЕБАН розповів, як проходила підготовка збірної в період карантину, а також про цілі в цьому, вже передолімпійському, сезоніYurii Cheban Николай Кремер (Nikola Kremer) Алексей Семыкин Sergey Bezygliy Gepostet von Федерація каное України am Sonntag, 7. Juni 2020

«Подготовка у нас скомканная, поломанная, поскольку не получилось то, что планировали. Это у нас уже не олимпийский год, а предолимпийский, подготовительный, получается. Оборвалась подготовка в марте и потом уже началась такая пожёванная, домашняя, полууличная карантинная тренировка на самоизоляции. Конечно же, никто не может сказать точно, как кто готовился и кто что делал. Тренеры контактировали со своими спортсменами, но подготовка в этот период остаётся на совести каждого», — сказал Чебан.

В марте Юрий Чебан тренировал сборную Украины в Италии, однако она была вынуждена досрочно вернуться домой.

Сообщается также, что 8 июня сборная встретилась на гребной базе ФСК «Химик» в Южном. Среди спортсменов — кандидатов на участие в Олимпийских играх-2020 — байдарочница, уроженка Белгород-Днестровского Анастасия Тодорова и каноистка из Одессы Юлия Колесник. Они представляют ФСК «Химик» и ФСО «Динамо» г. Южный Одесской области.

Как сообщала Одесса News, проведение Олимпийских игр 2020 года в Токио перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса в мире.