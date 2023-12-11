ВАКС заочно арестовал экс-мэра Одессы Костусева по делу о завладении аэропортом

11 декабря Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения в виде ареста для бывшего мэра Одессы в рамках уголовного производства о завладении собственностью одесского аэропорта.

Об этом сообщила в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

«Следователь судья ВАКС избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о незаконном завладении имущественным комплексом стратегического объекта – КП «Международный аэропорт «Одесса» и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности, а именно – бывшему мэру города Одессы. Суд избрал указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в сообщении.

Алексей Костусев

В САП отметили, что подозреваемого арестовали заочно.

«После задержания подозреваемого и доставки к месту проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения», – подчеркнули в прокуратуре.

Специализированная антикоррупционная прокуратура не указала фамилии арестованного. Однако СМИ пишут, что речь идут об Алексее Костусеве, который был мэром Одессы в 2010–2013 годах.

Борис Кауфман

Одесса News информировала, что 29 августа НАБУ и САП сообщили о разоблачении схемы по незаконному завладению Международным аэропортом «Одесса» и прибылью от его работы в 2012–2022 годах. Как отмечали в НАБУ, стоимость аэропорта – 118 млн грн, а прибыль от его работы за 10 лет – более 2,5 млрд грн.

По данным следствия, в 2011 году группа лиц, в которую входили бывший городской голова Одессы, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и два бизнесмена, разработали и реализовали преступную схему, в результате которой имущественный комплекс аэропорта «перешёл из собственности территориальной общины в общую собственность города и так называемых частных инвесторов».

Среди фигурантов — известные бизнесмены Александр Борухович (Грановский) и Борис Кауфман. В 2011 году мэром Одессы был Алексей Костусев – отец нардепа Алексея Гончаренко. Костусев в 2013 году досрочно сложил полномочия. В 2014-м его видели в Латвии, Гончаренко рассказывал, что не общается с отцом с 2009 года.

11 октября НАБУ объявило Костусева в розыск, а Кауфмана 7 сентября суд отправил под арест с альтернативой залога в сумме более 268 миллионов гривен и 26 октября его выпустили из-под стражи.

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