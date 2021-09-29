Стоила ли овчинка выделки: обслуживание купленного ледокола будет дороже его стоимости

Украина будет тратить на ежегодное обслуживание ледокола James Clark Ross до 195 млн гривен, что на 50 млн дороже, чем его стоимость.

Об этом сообщает издание Dozzorro.

Ежегодное обслуживание научного антарктического судна James Clark Ross, которое Украина приобрела у Британии, будет обходиться от 172 до 195 млн грн. При этом Украина приобрела судно у Британии за 145 млн гривен.

Отмечается, что Британии обслуживание судна обходилось дороже — от 6 до 7 млн фунтов. Это около 280 млн гривен по курсу. В эту сумму входили расходы на топливо, ежегодные ремонтные работы, научное оборудование и зарплата команде судна.

Ранее Украина ежегодно фрахтовала иностранные суда для доставки антарктической экспедиции на станцию Академик Вернадский и обратно. Стоимость аренды колебалась от 25 до 76 млн гривен.

Как сообщала Одесса News, транспортировка ледокола James Clark Ross в Украину будет стоить 35 млн гривен. Её будет осуществлять эстонская компания Pech OU, с которой ГУ «Национальный антарктический научный центр» (НАНЦ) заключило соглашение. По его условиям, на сентябрь-октябрь заказаны услуги управления судном, подготовка к выходу в море и обслуживание во время доставки ледокола из порта Фредериксхавн (Дания) в порт Одессы.

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