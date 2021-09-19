Прибытия ледокола James Clark Ross из Дании в Одессу в сентябре не будет

ГУ «Национальный антарктический научный центр» (НАНЦ) заключило с эстонской компанией Pech OU соглашение о транспортировке ледокола James Clark Ross из Дании в Украину.

Стоимость услуги — $1,33 млн (35,4 млн грн), сообщает «Бизнес Цензор».

Отмечается, что соглашение заключено 8 сентября. По его условиям, на сентябрь-октябрь заказаны услуги управления судном, подготовка к выходу в море и обслуживание во время доставки ледокола из порта Фредериксхавн (Дания) в порт Одессы,

Экипаж включает 24 человека. Заказчик услуги выплатит исполнителю аванс в размере 70% суммы. Аукцион не состоялся — из-за отсутствия конкуренции закупку провели по переговорной процедуре.

Как объясняет заказчик, управление ледоколом требует специальной квалификации и наличия документов о прохождении спецобучения. Сейчас на ледоколе находится минимальный экипаж, который завершил работу по контракту 17 августа и имеет право покинуть судно в любое время. В Украине же отсутствуют специалисты, подходящие по заявленным требованиям.

Британский крюинг «Seamariner», который отвечал за кадровое обеспечение экипажа ледокола до смены владельца, сообщил, что сейчас опытные моряки ледокола James Clark Ross работают на двух нанимателей. Некоторые работают на научно-исследовательском ледоколе «Sir David Attenborough» для Британской антарктической службы, а другие — на компанию «Pech OU». Поэтому, на данный момент, только последняя может доставить судно в Украину в необходимые сроки.

Ожидание подготовки украинских специалистов, по словам заказчика, может привести к задержанию судна портовыми властями Фредериксхавна и срыву украинской антарктической экспедиции в 2021 году, поскольку ледокол необходимо ресертифицировать, дооборудовать и подготовить.

Как сообщала Одесса News, 19 августа Великобритания передала Украине ледокол James Clark Ross для антарктических экспедиций. Стоимость покупки — $5 млн. В сентябре судно должно было прибыть в Одесский порт.

Кабинет министров выделил средства на покупку ледокола 7 июля. Для этого было принято распоряжение о перераспределении расходов госбюджета.

Ранее ледокол James Clark Ross в течение 30 лет служил в составе Британской антарктической миссии. Украинская сторона приобрела судно, чтобы украинские полярники могли добираться до станции «Академик Вернадский». До этого Украине приходилось фрахтовать иностранные суда.

До конца августа НАНЦ принимал предложения для нового имени ледокола. Какое имя выбрали для судна, пока неизвестно.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.