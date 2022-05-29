Panasonic презентовала свой самый прочный ноутбук для военных

Компания Panasonic анонсировала свой самый прочный ноутбук — модульный 14-дюймовый Toughbook 40.

Об этом сообщает издание «Фокус» со ссылкой на newatlas.com.

Устройству не страшны ни дождь, ни перепады температур и давления, ни падение с высоты в 1,8 метра, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ноутбук предназначен для людей, работающих в экстремальных или опасных условиях.

Новинка оснащена прочным корпусом из магниевого сплава и усиленными запирающими крышками портов. Она прошла испытания на падение с высоты в 1,8 м, защищена от проникновения воды и пыли, может выдерживать перепады температуры, пригодна для работы на большой высоте.

Toughbook 40 весит 3,35 кг, имеет 14-дюймовую сенсорную IPS-панель с разрешением Full HD и яркостью 1200 нит, а также первую в своём классе 5-мегапиксельную веб-камеру с защитной шторкой и ИК-подсветкой для распознавания лиц Windows Hello.

Модель работает благодаря процессорам Intel Core i5 или i7 11-го поколения со встроенной графикой UHD — с возможностью обновления до Iris Xe или выделенного графического процессора AMD. Объём ОЗУ составляет 64 ГБ, а флэш-память — 2 ТБ. В качестве дополнительной меры безопасности новый Toughbook оснащён функцией Secure Wipe, позволяющей стирать содержимое диска за считанные секунды.

Акцентируется, что ноутбук оборудован первыми в отрасли четырьмя сквозными разъёмами, клавиатурой с подсветкой для удобства использования в сложных условиях освещения, а также большой сенсорной панелью, которую можно использовать, даже если идёт дождь. Под капотом у устройства в наличии динамики мощностью 95 дБ.

Разработчики из Panasonic оснастили модель 8-ю заменяемыми модульными компонентами, которые помогут продлить срок службы ноутбука или позволить настраивать его для конкретных задач. Заменять модули, — аккумулятор, память, хранилище, клавиатура, зоны расширения, — пользователи могут самостоятельно. Аккумулятор обеспечивает до 36 часов автономной работы в полевых условиях (в комплект поставки входит дополнительная батарея).

На Toughbook 40 установлены или ОС Windows 10, или 11 Pro. В зависимости от модификации, устройство может располагать дисководом Blu-ray или DVD.

«Это наш самый прочный ноутбук Toughbook, который когда-либо был разработан и спроектирован специально для клиентов из корпоративного сектора, государственного сектора и федеральных агентств», — прокомментировали в Panasonic America. «Благодаря 8-ми заменяемым модулям, Toughbook 40 сочетает в себе мощность, надёжность и гибкость, чтобы повысить качество обслуживания клиентов».

Защищённый ноутбук Toughbook 40 имеет стартовую цену в $4899 и поступит в продажу в конце мая.

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Фото: Panasonic

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