Хочет ли Зеленский разговаривать по-русски

После вторжения РФ в Украину многие русскоговорящие украинцы отказались разговаривать на русском языке.

Об этом в интервью проекту Nieuwsuur нидерландского телеканала NOS, видеозапись которого опубликована в Facebook Офиса президента 28 мая, рассказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Ведущая телеканала в беседе с Президентом отметила, что он вырос в русскоязычной среде, а также жил несколько лет в Москве. Она спросила Зеленского, хочет ли он ещё общаться на русском языке после всего, что сделала РФ в Украине.

«Никогда об этом не думал (смеётся, — ред.). Я могу общаться на любом языке, на котором хочу. И это обо всех в Украине. Но правда, что после всего… после вторжения… многие украинцы, особенно русскоязычные, потому что уничтожение городов произошло там, где большинство людей было русскоязычным (потому что восток нашего государства) … перешли на украинский язык сами. Потому что есть такая ненависть к тому, что сделали российские войска. А это говорит ко всему, что с этим связано, – ответил президент. – Но всё равно запрета любого языка, включая русский, в нашем государстве нет».

Как сообщала Одесса News, по словам секретаря СНБО Алексея данилова, дерусификация должна пройти по всем направлениям нашей жизни – в экономике, политике, культуре и других сферах.

Зеленский говорил во время видеообращения 26 марта, что РФ, которая вторглась в Украину 24 февраля, «сама делает всё, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация». После полномасштабного вторжения России в населённых пунктах разных регионов Украины начали демонтировать памятники российским деятелям, переименовывать улицы, а также отказываться от преподавания русского языка.

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