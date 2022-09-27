Просил водки, а получил нож в спину: в Одессе мать убила сына

В Одессе полицейские задержали 59-летнюю женщину по подозрению в убийстве сына.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается. что во время семейного конфликта, вспыхнувшего из-за пьянства потерпевшего, правонарушительница ударила его ножом в спину. Событие произошло ночью в одной из квартир в многоэтажке по проспекту Добровольского.

«Оперативно прибыв, стражи порядка застали хозяйку дома и выяснили: 41-летний сын гражданки устроил ссору, начал оскорблять мать, обвиняя её в том, что она якобы спрятала от него бутылку водки, чтобы не пил. В разгар конфликта женщина схватила кухонный нож и ударила им сына в спину. От полученного ранения он скончался», — говорится в сообщении.

На месте совершения преступления полицейские изъяли нож и другие вещи, представляющие интерес для следствия. Вещественные доказательства они направили на экспертизу.

Одесситка в содеянном призналась. Она задержана и ей сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

Правоохранители сообщают, что это преступление предусмотрено ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Сейчас правоохранители хлопочут по поводу избрания подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается следствие.

Как сообщала Одесса News, в Одессе полицейские задержали 36-летнего горожанина по подозрению в умышленном нанесении сожительнице тяжких телесных повреждений, повлекших её смерть.

Фото и видео: Отдел полиции №3 Одесского районного управления полиции №1

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