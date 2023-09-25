Телеканал «1+1» предложил суду выпустить Коломойского под их поручительство

Руководство и сотрудники телеканала «1+1» предложат суду выпустить задержанного Игоря Коломойского под их поручительство.

Об этом ведущие Наталья Мосейчук и Алла Мазур сообщили в Киевском апелляционном суде, где 25 сентября рассматривается ходатайство защиты об изменении меры пресечения, сообщает издание Новини Live.

«Мы с командой собираемся предложить взять на поруки Игоря Валерьевича Коломойского как нашего инвестора. Такая идея сегодня прозвучала, не знаю, получит ли она свой финальный вид», – сказала Мосейчук.

По её словам, отпустить подозреваемого бизнесмена под свою ответственность предлагают также генеральный директор канала Ярослав Пахольчук, глава информационного департамента Сергей Попов, журналист Александр Завгородний, а также бывший глава канала и экс-министр культуры Александр Ткаченко.

Мазур заявила, что она с коллегами выступает за то, чтобы Коломойский «принимал участие в судебных заседаниях из дома.

«Я считаю, что это возможно. Он будет являться по первому вызову следователя и суда, что он доказал, когда очень быстро приехал на заседание 2 сентября», – сказала она.

Отмечается, что днём 25 сентября Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляции защиты Коломойского на его арест. В зале суда Коломойский сказал журналистам, что условия содержания в СИЗО у него «нормальные». На вопрос, чего он ожидает от апелляции, бизнесмен ответил: «Справедливости». На заседание пришли ведущие телеканала «1+1» Мосейчук, Мазур, Юрий Горбунов и другие, а также бывший глава канала, экс-министр культуры Украины Ткаченко.

Одесса News информировала, что Коломойский находится под арестом по делу о мошенничестве и отмывании средств на сумму 570 млн грн. 7 сентября САП и НАБУ объявили ему о новом подозрении – в завладении 9,2 млрд грн из средств «ПриватБанка».

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