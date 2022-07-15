В Виннице день траура, светлая память всем погибшим

Число погибших в результате ракетного удара РФ по Виннице, который произошёл в четверг, 14 июля, увеличилось до 23 человек. В Виннице сегодняшний день объявлен днём траура.

Как сообщила в Facebook пресс-служба ГСЧС, «по состоянию на 20:00: погибли 23 человека (из них 3 ребёнка), обратились за помощью 117 человек, госпитализированы 66, в том числе 3 ребёнка, в тяжёлом состоянии находятся 34 человека, 5 человек в критическом состоянии, продолжается поиск 39 человек, связь с которыми отсутствует. От ГСЧС работают 248 человек (в т.ч. кинологические и пиротехнические расчёты) и 38 ед. техники».

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Как сообщала Одесса News, 14 июля россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами «Калибр», запустив их с подлодки в акватории Чёрного моря.

Фото: Укринформ, ГСЧС Украины

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