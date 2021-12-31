Украинские монеты оказались в десятке лучших монет мира

Украинские монеты – в десятке лучших в мире.

Об этом сообщил художник Никита Титов сообщает на своей странице в Facebook.

«Радуюсь и горжусь, спасибо всем благодаря кому всё это произошло», — написал Титов.

Он отметил, что из Национального банка Украины сообщили, что в десятку лучших монет мира, отчеканенных в 2020 году, вошли украинские монеты: в номинации «Лучшая монета, посвященная современным событиям» — монета «75 років Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні», в номинации «Лучшая монета стандартного размера (до 37 мм в диаметре, крона)» – серебряная монета «ХХХІІ Олімпійські ігри», в номинации «Лучшее художественное решение» – монета «День пам’яті полеглих захисників», в номинации «Лучшая инновационная монета» – набор из девяти монет «Енеїда».

Также Титов отметил, что в номинации «Самая вдохновляющая монета» победила украинская монета «Передова».

Как сообщала Одесса News, в городе Доброслав Одесской области установили 3-метровую елку из пятикопеечных монет.

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