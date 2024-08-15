В обращении появится монета, посвящённая Войскам связи и кибербезопасности ВСУ

В Национальном банке состоялась презентация новой оборотной памятной монеты «Войска связи и кибербезопасности Вооружённых Сил Украины».

Об этом сообщает НБУ.

Представили её заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан и заместитель начальника Главного управления связи и кибербезопасности Генерального штаба Вооружённых Сил Украины полковник Алексей Науменко.

Новая оборотная памятная монета продолжает серию «Вооружённые Силы Украины» и посвящается украинским воинам-связям, которые ежедневно обеспечивают коммуникацию и управление войсками, преодолевают сверхсложные вызовы и угрозы, чтобы защитить Украину в кибер- и информационном пространстве.

Аверс монеты идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года.

На реверсе монеты по кругу содержатся надписи «Войска связи и кибербезопасности ВСУ» и лозунг военнослужащих: «Сильны держать связь!». В центре композиции, словно щит, защищающий информационное пространство, изображена эмблема Войск связи и кибербезопасности ВСУ, в её основе – восьмилучевая звезда в окружении крестообразно расположенных орбит и перекрещенных молний. На заднем плане – схематически изображены лабиринты, символизирующие передачу зашифрованных данных через запутанные защитные системы киберпространства, где идёт невидимая война.

Как и все другие оборотные монеты Украины, новая монета обязательна к приёму по её номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета.

Постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн. штук таких оборотных памятных монет.

Монета изготовлена ​​из сплава на основе цинка с никелевым покровом. Тираж – 10 000 000 штук (в том числе 510 000 штук как сувенирная продукция).

В сентябре Нацбанк планирует выпустить ещё одну монету из этой серии, посвящённую Силам логистики ВСУ.

Одесса News информировала о презентации в июле 2024 года памятной монеты «Страна супергероев. Спасибо медикам!» номиналом 5 гривен.

Фото: Нацбанк Украины

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