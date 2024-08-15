Россия обратилась к Украине обменяться военнопленными

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова связалась с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом относительно обмена военнопленными.

Об этом он рассказал 14 августа в эфире национального телемарафона, его транслировал телеканал «Рада».

По мнению Лубинца, позицию россиян по обмену пленными могло изменить наступление украинских сил обороны в Курской области страны-агрессора РФ. По его словам, обычно именно РФ постоянно находит поводы, чтобы не проводить обмены.

«Я очень надеюсь, что несмотря на публичные заявления российских СМИ, что россияне якобы приняли решение приостановить какие-то обмены… У нас сейчас обмен информацией происходит. Мы мониторим эту ситуацию, и в любое время Украина готова продолжать обменные процессы на основании Женевской конвенции», – сказал Лубинец.

Он подчеркнул, что Украина обращается с военнопленными в соответствии с международным законодательством. Их при необходимости отправляют в медучреждения за медицинской помощью, а затем – в специальные места их содержания.

Украинский омбудсмен отметил, что Украина прежде всего пытается вернуть домой тяжелораненых пленных и женщин.

Одесса News информировала, что Главком ВСУ Аександр Сырский 14 августа доложил Президенту Украины, что » с начала сутов Курской области взяли в плен более 100 военных РФ».

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