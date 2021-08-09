В рамках ХХV Международного книжного фестиваля «Зелёная волна» в парке культуры и отдыха им.Т.Г.Шевченко в Одессе прошли Губаревские чтения.

Как сообщает корреспондент Одесса News, на литературный праздник пришли друзья и почитатели таланта одесского писателя, историка, краеведа, Почётного гражданина города.

Также на фестивале награждены победители литературных и художественных конкурсов — Корнейчуковского фестиваля, Всеукраинского литературного конкурса «Море талантов», конкурса цифрового рисунка iParus лучших юных художников, освоивших цифровые технологии.

Как сообщала Одесса News, Олег Иосифович Губарь родился 16 ноября 1953 года в Одессе, учился в средней школе №92 и был студентом Одесского института инженеров морского флота и Одесского государственного университета (окончил геолого-географический факультет). Работал в газетах «Вечерняя Одесса», «Одесский вестник», «Вестник региона» и в журнале «Одесса». С 2000 года входил в редколлегию историко-краеведческого альманаха «Дерибасовская — Ришельевская». Почётный представитель Всемирного клуба одесситов (ВКО) и Европейского интерклуба «Дом Де Рибаса».

Олег Губарь был автором многочисленных краеведческих и художественных книг и публикаций, членом бюро историко-краеведческой секции «Одессика» одесского Дома учёных, президиума Одесского отделения Украинского общества охраны памятников истории и культуры, историко-топонимической и комиссии по вопросам развития городских парков, созданных при Одесском исполкоме.

21 марта 2021 года перестало биться сердце Олега Губаря.

Фото: Одесса News/Ольга Черненко

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