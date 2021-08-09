Одесские таможенники в порту Южный обнаружили 60 кг кокаина в бананах

Одесские таможенники в порту Южный обнаружили 60 кг кокаина.

50 обёрнутых скотчем брикетов находились в вентиляционном люке контейнера с бананами, прибывшем из Эквадора, — сообщает Госпогранслужба.



Отмечается, что экспресс-анализатор наркотических веществ «MMC Cocaine Test» дал положительную реакцию на кокаин. Стоимость такой партии наркотика достигает 10 млн долларов США на чёрном рынке.

Одесские таможенники уже направили соответствующее сообщение в правоохранительные органы.

Как сообщала Одесса News, в июне СБУ предотвратила контрабанду кокаина из Южной Америки, привезённого на корабле в морской порт «Южный».

Фото и видео: Госпогранслужба

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