Одесса попрощалась с Олегом Губарем

21 марта Одесса простилась с Олегом Губарем — писателем, историком, краеведом, Почётным гражданином города.

На церемонию прощания и похороны скончавшегося 18 марта Олега Губаря пришло множество людей, председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий, мэр Одессы Геннадий Труханов.

Все они собрались у Мемориала первым одесситам в Преображенском парке, чтобы отдать дань памяти Олегу Губарю.

Похоронили уважаемого одессита на Третьем еврейском кладбище, рядом с его матерью и бабушкой.

Как сообщала Одесса News, Олег Губарь ушёл из жизни в возрасте 67 лет из-за вызванных коронавирусом осложнений.

Олег Иосифович родился 16 ноября 1953 года в Одессе, учился в средней школе № 92 и был студентом Одесского института инженеров морского флота и Одесского государственного университета (окончил геолого-географический факультет). Работал в газетах «Вечерняя Одесса», «Одесский вестник», «Вестник региона» и в журнале «Одесса». С 2000 года входил в редколлегию историко-краеведческого альманаха «Дерибасовская — Ришельевская». Почётный представитель Всемирного клуба одесситов (ВКО) и Европейского интерклуба «Дом Де Рибаса».

Олег Губарь был автором многочисленных краеведческих и художественных книг и публикаций, членом бюро историко-краеведческой секции «Одессика» одесского Дома учёных, президиума Одесского отделения Украинского общества охраны памятников истории и культуры, историко-топонимической и комиссии по вопросам развития городских парков, созданных при Одесском исполкоме.

Светлая память ОДЕССИТУ…

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Фото: ТАЙМЕР