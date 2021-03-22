Баскетболисты южненского «Химика» проиграли в Киеве, а «Одесса» — в Тернополе

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги.

Как сообщает БК «Химик», 20 марта в матче третьего круга «Киев-Баскет» победил на своей площадке в овертайме «Химик» (Южный) со счётом 80:71.

Киевляне выиграли 5-й матч подряд и 23-й матч в сезоне. Самый результативный игрок матча: Тайрелл Нельсон («Химик») — 25.

«Химик» лидировал в выездном матче против «Киев-Баскета» с пятой минуты встречи вплоть до окончания основного времени игры. В концовке четвёртой четверти киевляне семь раз пробивали по кольцу «Химика», что помогло сократить им отставание до минимального, а Богдан Близнюк успел сравнять счёт и перевести игру в овер-тайм. Только в дополнительной пятиминутке лидеру чемпионата удалось добиться уверенного лидерства и завершить матч победой», — говорится в сообщении.

Неудача постигла во втором матче дня и БК «Одесса»: «Тернополь» дома победил наших земляков со счётом 80:68. Результативные игроки матча: Эдриан Боуи («Тернополь») и Рамэл Браун («Одесса») — по 17.

Ситуация в верхней части турнирной таблицы теперь такова: «Киев-Баскет» — 23 победы (5 поражений) = 82.1%, «Днепр» — 20 (9) = 69.0%, «Прометей» — 19 (10) = 65.5%, «Тернополь» — 19 (11) = 63.3%, «Запорожье» — 16 (13) = 55.2%, «Будивельнык» — 15 (14) = 51.7%, «Химик» — 15 (14) = 51.7%.

Как сообщала Одесса News, в предыдущем дне соревнований «Тернополь» победил на своей площадке «Химик» (Южный), а «Киев-Баскет» добыл победу, обыграв дома баскетболистов из «Одессы».

Фото: БК»Химик», БК»Тернополь»

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