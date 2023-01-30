Воскресные пожары в Одесской области: горели ресторан, частный дом, хостел

В воскресенье, 29 января, в Одесской области зафиксировано 3 пожара.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что из-за несоблюдения правил пожарной безопасности погиб один человек во время пожара в пляжном ресторане «Ривьера», что на Фонтанской дороге в Киевском районе Одессы.

«Во время тушения пожара было обнаружено тело мужчины 1984 года рождения. Пожар был ликвидирован на площади 80 кв. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. От ГСЧС привлекались 6 единиц техники и 25 пожарных», — говорится в сообщении.

В Одесском районе, в селе Дмитровка, что относится к Визирской территориальной общине, на улице Восточной загорелся одноэтажный частный жилой дом. По прибытии на место происшествия спасателями было установлено возгорание домашнего имущества на площади 30м2. Причина пожара и ущерб пока не установлены. Пострадали 2 человека: хозяин 1991 года рождения и его мать 1971 года рождения, которые обратились за медицинской помощью и с диагнозом отравления продуктами горения в состоянии средней тяжести были госпитализированы.

29 января в 22:08 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Приморском районе Одессы по улице Жуковского возник пожар в подвальном помещении. По прибытии на место вызова 29 пожарных было установлено, что возникло возгорание мебели и имущества в комнате хостела на первом этаже четырёхэтажного жилого дома. Из-за значительной задымленности спасателям пришлось использовать специальное устройство для дымоудаления и работать в составе звена газодымозащитной службы в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. В 22:40 пожар был локализован и в 22:47 ликвидирован на площади 10 м2. Во время тушения пожара с верхних этажей было эвакуировано 24 человека, из них 7 детей, а также одного кота. Вероятная причина пожара – аварийный режим работы электросети.

Как сообщала Одесса News, спасатели ликвидировали пожар, произошедший вечером 28 января в многоэтажке по улице Маршала Говорова в Одессе.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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